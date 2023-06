Pamela Anderson jouera dans une série de cuisine végétalienne filmée à Cowichan

Personnalité emblématique de la télévision, Pamela Anderson jouera dans une nouvelle série de Food Network Canada qui sera tournée dans la vallée de Cowichan en août.

La nouvelle série, appelée Pamela cuisine avec amourmettra l’accent sur la passion d’Anderson pour la cuisine végétalienne et sera produit par Fireworks Media Group.

Fireworks est la même société qui tourne actuellement sa deuxième saison de Le jardin d’Eden de Pamelaune série télé-réalité qui suit Anderson, qui est revenue à ses racines à Ladysmith et s’est lancée dans une restauration de la propriété héritée de la famille de sa grand-mère.

Le Pamela cuisine avec amour La série sera diffusée à la fois sur HGTV au Canada et sur les réseaux de télévision du monde entier.

Fireworks, qui vient également de terminer le tournage de sa troisième saison de Gros bois sur l’île de Vancouver pour History Television, est une société de production primée basée à Vancouver avec 27 ans d’expérience dans les documentaires, les dramatiques télévisées, les enfants, les séries factuelles et les émissions de style de vie.

La municipalité de North Cowichan a émis un permis d’utilisation temporaire lors de sa réunion du 17 mai pour permettre le tournage de la série au 1444 Maple Bay Rd. pendant plusieurs jours du 15 août au 1er septembre.

Dans une lettre à North Cowichan, le directeur de Fireworks en charge de la production, David Freeman, a déclaré qu’un exemple de tournage d’une journée verrait Anderson travailler avec un chef de classe mondiale pour cuisiner des repas végétaliens passionnants dans une cuisine de la propriété de Maple Bay Road, qui est un domaine agricole français historique.

Freeman a déclaré qu’une fois le repas préparé, Anderson et le chef décoreront une belle table et inviteront quelques invités pour un dîner.

Il a dit que Ladysmith avait « merveilleusement embrassé » tandis que Fireworks filmait Anderson’s Jardin d’Edenet l’expérience du tournage là-bas a été très positive tant pour l’entreprise que pour la communauté locale.

« L’émission est une série très édifiante et populaire sur HGTV et Netflix, et présente l’île de Vancouver sous un jour positif au monde entier », a déclaré Freeman.

“Entre les deux Pamela Jardin d’Eden et Gros bois, nous avons injecté environ 2,3 millions de dollars dans les collectivités locales de l’île de Vancouver. Comme pour nos deux séries tournées sur l’île de Vancouver, cette série mettra en valeur la beauté de la vallée de Cowichan et ses résidents entrepreneurs terre-à-terre.

Freeman a déclaré que les productions de Fireworks ne sont pas à grande échelle, que ses décors ne sont jamais bruyants et que la société n’est jamais perçue comme intrusive pour les voisins environnants.

« La grande chose à propos de la création d’une série documentaire est qu’elle a une très petite empreinte », a-t-il déclaré.

« Nous avons une petite équipe, entre 40 et 45 personnes maximum, et nous produisons toujours nos spectacles en veillant à ce que notre impact environnemental soit le plus faible possible. De plus, sur cette série, nous visons à embaucher autant d’équipes locales que possible.

