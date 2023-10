Pamela Anderson félicitée par Jamie Lee Curtis pour son apparition sans maquillage à la Fashion Week de Paris | Actualités Ents & Arts

Jamie Lee Curtis a félicité Pamela Anderson pour s’être présentée à la Fashion Week de Paris sans maquillage, lui attribuant le coup d’envoi d’une « révolution de la beauté naturelle ».

Le Actrice oscarisée a partagé deux photos du Étoile d’Alerte à Malibu un visage frais sur Instagram.

Curtis a écrit : « LA RÉVOLUTION DE LA BEAUTÉ NATURELLE A OFFICIELLEMENT COMMENCÉ !

« Pamela Anderson en pleine fashion week avec tant de pressions et de postures, et et et, cette femme est arrivée et a réclamé sa place à table sans rien sur le visage.

« Je suis tellement impressionné et bouleversé par cet acte de courage et de rébellion. »

L’actrice Selma Blair a commenté « J’adore ça. Une belle assurance », tandis que la comédienne Chelsea Handler a écrit: « C’est assez emblématique ».

Michelle Visage a ajouté : « Et elle brillait ».

Les images d’Anderson ont été prises jeudi lors du défilé Isabel Marant Femme Printemps/Été 2024 à la Place Colette lors de la Fashion Week de Paris.

Elle a également assisté au défilé Victoria Beckham le lendemain.

Anderson, 56 ans, qui dans sa jeunesse a adopté les améliorations cosmétiques à l’extrême, a depuis adopté un look plus naturel.

Elle a déclaré à Elle l’année dernière qu’elle avait commencé à ne plus se maquiller après que son maquilleur Alexis Vogel soit malheureusement décédé d’un cancer du sein.

Anderson a déclaré: « Elle était la meilleure. Et depuis, j’ai juste senti que, sans Alexis, c’était mieux pour moi de ne pas me maquiller. »

Qualifiant son approche nécessitant peu d’entretien de « libératrice, amusante et un peu rebelle », elle a poursuivi en plaisantant sur « les effets du temps, qui nous affectent tous ».

Elle a déclaré : « Je pense que nous commençons tous à avoir l’air un peu drôles en vieillissant. Et je me moque un peu de moi-même quand je me regarde dans le miroir. Je dis : ‘Wow, c’est vraiment… ce qui m’arrive’. ?’ C’est un voyage », a-t-elle déclaré. « Je me sens enraciné. Je me sens bien. Je suis dans une bonne position. »

Pendant ce temps, Curtis est depuis longtemps partisan de vieillir avec grâce.

Lors d’une conversation avec Maria Shriver pour le Sommet Radicalement Recading Aging en mars 2022, elle a déclaré : « Je suis désormais une défenseure de la beauté naturelle parce que j’ai le sentiment qu’il y a eu un génocide contre la beauté naturelle.

« Ce mot ‘anti-âge’ doit être supprimé, car c’est quoi ‘anti-âge’ ?’ Je suis pro-vieillissement. Je veux vieillir avec intelligence, grâce, dignité, verve et énergie. Je ne veux pas m’en cacher. »