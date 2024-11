Pamela Anderson explique sa décision de quitter Hollywood pour le Canada

Pamela Anderson explique pourquoi elle a quitté Hollywood pour son pays d’origine, le Canada.

L’actrice a déclaré au Women’s Wear Daily cette semaine, sa décision a été prise comme un moyen pour elle « de vraiment regarder [her] la vie et rappelez-vous qui [she] était. »

« Ce n’est pas ce que les autres me disaient que j’étais – et je ne voulais pas que ce qui m’était arrivé me définisse », a-t-elle expliqué en outre.

«Je voulais que ce que je fais me définisse… toutes ces réalisations me sont venues dans la roseraie.»

Pamela Anderson a déclaré mardi au Women’s Wear Daily qu’elle avait quitté Hollywood pour le Canada afin de se souvenir de qui elle était. Instagram/Pamelaanderson

« Je ne voulais pas que ce qui m’était arrivé me définisse », a-t-elle déclaré à la publication. «Je voulais que ce que je fais me définisse.» Instagram/Pamelaanderson

La star de Baywatch, 57 ans, a quitté Tinseltown pour l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, il y a quelques années, au cours d’une période d’introspection.

Dans une interview avec de meilleures maisons et jardins en août, Anderson a rappelé qu’elle « avait en quelque sorte abandonné à un moment donné » et avait estimé qu’elle « avait besoin d’un changement » avant de déménager.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé au cours des dernières décennies, mais je me sens désormais très éloignée de l’image de qui j’étais », a-t-elle expliqué à la publication.

L’ancien mannequin Playboy a déménagé sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, il y a quelques années, pendant une période d’introspection. Instagram/Pamelaanderson

Elle avait précédemment déclaré à Better Homes & Gardens qu’elle avait « abandonné » à un moment donné de sa vie et qu’elle « avait besoin d’un changement » avant de déménager. pamélaanderson/Instagram

La star de « Barb Wire » a ajouté qu’elle se sentait également « très triste et seule », ainsi que « incomprise ».

« J’avais l’impression d’avoir vraiment foiré, que toute ma vie était un tas d’erreurs », a-t-elle déclaré.

Anderson n’a pas partagé à l’époque les erreurs qu’elle pensait avoir commises, mais elle a décrit ce qu’elle pensait que les gens pensaient d’elle.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Anderson a également déclaré qu’elle se sentait désormais « si éloignée » de son image précédente. Attractions routières via Getty Images

« C’est un tel soulagement que je puisse être moi-même et profiter de ce moment », a-t-elle déclaré. Getty Images pour l’Académie du cinéma

« Les gens ont cette sorte d’image pneumatique de moi, de Playboy à ‘Baywatch’, en passant par mes maris du genre rock’n’roll, et tout le reste », a déclaré l’ancienne Playmate.

«Mais j’ai aussi joué avec l’image qui s’est créée autour de moi. Je suis content d’avoir fait tout cela, mais je suis vraiment content d’être là où je suis maintenant.

Anderson a reconnu qu’elle avait «surmonté tout cela», concluant: «Maintenant, c’est un tel soulagement que je puisse être moi-même et profiter de ce moment.»

Anderson était un sex-symbol des années 90 après avoir joué dans « Baywatch » et avoir posé plusieurs fois pour Playboy. Kevin Mazur/Getty Images pour Giorgio Armani

Elle a été tristement mariée au batteur de Mötley Crüe, Tommy Lee, pendant quelques années. Leur mariage difficile a pris fin après la fuite de leur sex tape. Getty Images

Anderson était un sex-symbol notoire des années 90 après être devenu célèbre grâce à « Baywatch » et être devenu un incontournable du magazine Playboy.

Elle a été tristement célèbre impliquée dans une fuite de sex tape en 1996 avec son mari d’alors, le batteur de Mötley Crüe, Tommy Lee, dont elle a déjà mentionné qu’elle lui pesait énormément.

Le couple partage deux fils adultes : Brandon Thomas Lee, 28 ans, et Dylan Jagger Lee, 26 ans.

Anderson a ensuite tenté le mariage à plusieurs reprises, mais elle est actuellement célibataire. Elle n’a plus eu d’enfants.

Anderson est actuellement célibataire après avoir marché plusieurs fois dans l’allée. thedrewbarrymoreshow/TikTok

En septembre, elle a déclaré qu’elle ne s’était jamais sentie aussi à l’aise dans sa peau. thedrewbarrymoreshow/TikTok

Dans son documentaire Netflix de 2023 « Pamela, A Love Story », la star a confirmé qu’elle préférait « être seule » plutôt que de ne pas être avec Lee.

« Je pensais que je pourrais recréer une famille ou tomber amoureuse de quelqu’un d’autre, ce n’est tout simplement pas moi », a-t-elle expliqué.

Malgré tous les hauts et les bas de sa vie, Anderson dit Glamour en septembre, elle ne s’est jamais sentie aussi bien et a partagé : « Je me sens plus à l’aise dans ma peau maintenant qu’au cours des 30 dernières années. »