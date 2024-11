Pamela Anderson explique pourquoi elle a quitté Hollywood et a déménagé au Canada | Pamela Anderson | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Pamela Anderson aime la vie dans son Canada natal.

Dans une nouvelle interview, l’actrice de 57 ans a parlé de sa décision de quitter Hollywood et de s’installer à Vancouver il y a quelques années.

Continuez à lire pour en savoir plus…« Je suppose qu’un retour à la maison, pourrait-on dire, pour vraiment regarder ma vie et me rappeler qui j’étais – pas ce que les autres me disaient que j’étais – et je ne voulais pas que ce qui m’était arrivé me définisse », Paméla dit Vêtements pour femmes au quotidien. «Je voulais que ce que je fais me définisse… toutes ces réalisations me sont venues dans la roseraie.»

En août, Paméla a parlé de sa décision de s’éloigner d’Hollywood, en disant De meilleures maisons et jardins qu’elle « avait en quelque sorte abandonné à un moment donné » et sentait qu’elle « avait besoin d’un changement » avant de déménager.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé au cours des dernières décennies, mais je me sens désormais très éloigné de l’image que j’étais » Paméla » a dit, ajoutant qu’elle aussi « très triste et seule » et « incomprise ».

« J’avais l’impression d’avoir vraiment foiré, que toute ma vie était un tas d’erreurs », a-t-elle déclaré.

Paméla n’a pas partagé les « erreurs » qu’elle pensait avoir commises, mais elle a décrit ce qu’elle pensait que les gens pensaient d’elle.

« Les gens ont cette sorte d’image pneumatique de moi, de Playboy à Alerte à Malibuà mes maris du genre rock’n’roll, à tout le reste », Paméla dit. «Mais j’ai aussi joué avec l’image qui s’est créée autour de moi. Je suis content d’avoir fait tout cela, mais je suis vraiment content d’être là où je suis maintenant.

Paméla a reconnu qu’elle « avait surmonté tout cela », concluant: « Maintenant, c’est un tel soulagement que je puisse être moi-même et profiter de ce temps. »

Plus tôt cette année, il a été annoncé que Paméla sera à l’affiche du remake d’un film à succès des années 80 !