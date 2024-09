Pamela Anderson et Gia Coppola parlent de « The Last Showgirl »

Au Festival de Saint-Sébastien pour « The Last Showgirl » de Gia Coppola, Pamela Anderson a parlé de son retour au grand écran et de ce qui est considéré comme son rôle le plus important depuis longtemps.

Dans le drame de Coppola se déroulant à Vegas, Anderson incarne Shelley, une showgirl chevronnée qui fait face à un avenir incertain après qu’on lui a annoncé que son spectacle fermerait définitivement après 30 ans de diffusion.

La star canadienne, devenue une icône culturelle dans son maillot de bain rouge « Baywatch », connaît un renouveau majeur dans sa carrière. Après le succès de son documentaire Netflix nominé aux Emmy Awards « Pamela, A Love Story » et de ses mémoires à succès « Love, Pamela », elle révèle maintenant une facette différente d’elle-même dans « The Last Showgirl ».

Lors de la conférence de presse de vendredi, Anderson et Coppola (« Palo Alto ») ont répondu aux questions d’une salle remplie de journalistes. Naturellement, Anderson a été interrogée sur les parallèles avec sa vie. « J’ai été vraiment attiré par le scénario et j’ai évidemment ressenti une parenté. Et quand j’ai lu le scénario, j’ai été bouleversée, on ne m’avait jamais vraiment proposé un rôle de film comme celui-ci, donc j’étais vraiment excitée », a-t-elle répondu.

Coppola a également donné son avis : « Il y a tellement de parallèles entre le simple fait d’être une femme et la façon dont la société vous confine et la façon dont vous gérez le fait d’être mère et d’avoir une carrière. Et j’ai toujours voulu raconter une histoire mère-fille », a-t-elle déclaré.

« J’ai 57 ans. une grande partie de ma carrière a été axée sur le physique et cela a été un voyage, mais cela fait aussi partie de la raison pour laquelle j’ai en quelque sorte fait cette expérience avec moi-même, vous savez, en retirant tout cela, en me rappelant qui je ne suis pas. défini par ce que les gens me font, mais par ce que je fais. Avoir de la passion et ne pas devenir amer et ne pas se lasser. Je trouve toujours de la joie dans le processus de la vie et dans ce métier. Anderson réfléchit.

Interrogée sur la voix brisée qu’elle a utilisée pendant le film et sur la manière dont elle l’a développée, Anderson a raconté comment elle s’est inspirée de son expérience personnelle et a essayé de trouver des moyens de résumer réellement une vie entière.

« Il est presque impossible d’exprimer ce que j’ai vécu, de Playboy à « Baywatch » en passant par toutes ces différentes choses, et d’essayer de m’y retrouver. Et je me suis vraiment senti concerné par le scénario et j’ai découvert que même Shelley zézayait. La voix est devenue le personnage et c’est arrivé », a-t-elle déclaré.

« Et nous avons travaillé très dur et très vite », a-t-elle ajouté, faisant référence aux 18 jours de tournage à Las Vegas où Coppola a insisté pour tourner sur pellicule. « Nous n’avions pas le temps de trop y réfléchir », a noté Anderson.

« Vegas ressemble tellement à une métaphore du rêve américain. Et que tout ce qui brille n’est pas de l’or. À quel moment abandonnez-vous vos rêves et acceptez-vous simplement les dures réalités des plans de retraite, des bas salaires et le fait que vous ne pouvez pas réellement subvenir à vos besoins », a déclaré Coppola.

Tous deux se souviennent du lien étroit qu’ils ont noué avec les autres membres de l’équipe et du casting Jamie Lee Curtis, Kiernan Shipka de « Mad Men », Dave Bautista, Brenda Song et Billie Lourd qui joue l’ex-fille de Shelley.

«C’était un travail d’amour», ont-ils convenu.

Le drame de Coppola offre en effet une nouvelle perspective sur l’ancienne mannequin de Playboy et sensation des tabloïds, allant au-delà de son image souvent objectivée qui a été encore aggravée par la mini-série salace de Hulu, « Pam & Tommy ». L’année dernière a été cruciale pour Anderson, avec des réalisateurs comme Coppola qui la recherchent désormais. Elle a récemment signé avec CAA, qui a commencé à représenter « The Last Showgirl » au Festival international du film de Toronto, où le film a été présenté en première mondiale.