L’ancienne star de la télévision et son garde du corps, Dan Hayhurst, se sont mariés la veille de Noël à son domicile sur l’île de Vancouver, a confirmé un représentant d’Anderson à CNN.

«Je me suis mariée sur la propriété que j’ai achetée à mes grands-parents il y a 25 ans, c’est là que mes parents se sont mariés et ils sont toujours ensemble. J’ai l’impression d’avoir bouclé la boucle», a-t-elle déclaré au Daily Mail.

Une source proche de l’actrice a déclaré à CNN: « Pamela est la plus heureuse qu’elle ait jamais été et Dan est sur le nuage neuf. Il a épousé la fille littérale de ses rêves. »

La nouvelle survient moins d’un an après qu’elle aurait épousé Jon Peters pendant 12 jours, ce qu’elle a plus tard contesté dans une interview au New York Times: « Je n’étais pas mariée. Non … je suis romantique. Je pense que je «Je suis une cible facile. Et je pense que les gens vivent simplement dans la peur … Je ne sais pas de quoi il s’agissait, mais je pense que la peur a vraiment joué un rôle important. »