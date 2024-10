Pamela Anderson est magnifique tout en blanc alors qu’elle arrive à la séance de dédicace du livre de cuisine pour I Love You: Recipes From The Heart

Pamela Anderson était magnifique et heureuse d’arriver pour le livre chantant pour son livre de cuisine à base de plantes I Love You: Recipes from the Heart.

L’événement a eu lieu vendredi soir au Barnes and Noble de The Grove à Los Angeles.

La beauté de Baywatch s’habille avec chic d’un chemisier blanc et d’un pantalon habillé assorti.

Pamela portait ses cheveux blonds tirés en queue de cheval et n’était pas maquillée, conformément à son récent engagement à garder son apparence au naturel.

En se rendant à l’événement au centre commercial en plein air, la star de Barbed Wire, 57 ans, portait une blouse blanche jusqu’au sol.

La Playboy Playmate a parlé de l’inspiration derrière son nouveau livre de cuisine lors d’une apparition dans le talk-show de fin de soirée de Stephen Colbert.

Elle a déclaré que ses fils Brandon Thomas Lee, 28 ans, et Dylan Jagger Lee, 26 ans, l’avaient exhortée à partager ses recettes avec le monde.

La beauté blonde partage ses fils bien-aimés avec son ex-mari, Tommy Lee, batteur de Mötley Crüe, 62 ans.

Lorsque ses fils ont déménagé et emménagé dans leur première maison, elle leur a offert une boîte de recettes gravées avec Je t’aime comme cadeau de pendaison de crémaillère.

Ses fils ont immédiatement reconnu le potentiel du cadeau de leur mère et lui ont dit qu’ils le présenteraient à un éditeur.

Au cours de l’interview, Anderson a également admis qu’elle adorait cuisiner et elle a donné un nom à son levain : Astrid.

Elle a déclaré que le levain porte le nom de la « princesse guerrière viking » et qu’il s’agit d’un travailleur « pétillant » et « fort ».

Anderson, qui est une fervente militante des droits des animaux, a d’abord été poussée vers le végétarisme – qui s’est ensuite transformé en véganisme – dès son plus jeune âge, admettant que cela avait été stimulé par la chasse de son père lors d’un entretien avec le Washington Post.

Elle se souvient avoir vu un cerf décapité accroché après l’un des voyages de chasse de son père et avoir réalisé, avec horreur, ce qui était réellement le cas.

Pamela a complété son look avec des sandales à lanières blanches

« Quand j’ai réalisé que c’était de la viande, j’ai pensé : « Je ne peux pas faire ça », a-t-elle partagé.

Elle a ajouté que même si son livre est végétalien, elle le considère davantage comme une « célébration » de son amour pour la cuisine, son jardin et ses légumes.

« Je ne juge pas non plus les autres sur la façon dont ils mangent, et c’est pourquoi je ne voulais pas vraiment que ce soit un livre de cuisine végétalien typique, donc il est relégué dans la section végétalienne des livres de cuisine », a déclaré Anderson.

« Je veux juste que ce soit une célébration de mon jardin et de mes légumes. Cela ne laisse personne de côté de cette façon.