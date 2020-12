Pamela Anderson et la légende du foot, Warwick Capper, sont en tête de liste des publicités les plus critiquées en 2020.

L’ancienne fille de Baywatch et l’icône du sport australien ont été couronnées en tête d’une liste unique après que leur publicité Ultra Tune ait été fortement critiquée pour son traitement des femmes.

Selon le Sunday Herald Sun, Ad Standards a reçu 315 plaintes pour la publicité controversée du couple.

L’annonce mettait en vedette Pamela, maman de deux enfants, recréant sa course emblématique sur la plage après avoir joué au sauveteur Casey Parker.

Pamela, 53 ans, a enfilé une combinaison noire très basse pour l’annonce douteuse.

La publicité a été critiquée par beaucoup pour des problèmes liés à la nudité et à sa dégradation et à la diffamation des femmes.









Cela commence avec l’ancien footballeur australien Warwick, 57 ans, conduisant un buggy en or avec sa petite amie.

Sa mâchoire tombe alors qu’il aperçoit Pamela sur la plage. «Pamela Anderson?!» cria-t-il, au grand mécontentement de son compagnon.

Il écrase le chariot dans le sable avant de se retrouver face à face avec une vague colossale alors que la situation s’aggrave.















Pamela roule des yeux et soupire: «Nous y revoilà», avant d’être rejointe par quatre sauveteurs femmes en maillot de bain rouge qui se précipitent pour sauver Warwick.

Il s’attend à recevoir une réanimation bouche-à-bouche par Pamela, mais se retrouve plutôt face à face avec un travailleur d’Ultra Tune.

« Vous n’êtes pas Pamela! » il dit, avant de sourire: « Ahh, eh bien! »

Les publicités d’Ultra Tune ont fait l’objet d’un examen minutieux dans le passé pour avoir présenté des femmes comme des demoiselles en détresse.















Mais le président Sean Buckley a précédemment défendu leurs publicités, déclarant au Gold Coast Bulletin qu’il pense que «les filles qui sauvent l’homme» «résonneront avec le public».

«Nous avons développé tout le concept publicitaire pour que les filles sauvent l’homme», a-t-il déclaré.

«Je pense que Capper est brillant – il a beaucoup de charisme. Pamela est incroyable et a l’air vraiment bien, elle est comme une poule de printemps. »Pamela Anderson en tête de la liste des publicités les plus plaintes de 2020Pamela Anderson en tête de la liste des publicités les plus plaintes de 2020