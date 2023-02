Pamela Anderson dit que Tim Allen “doit nier” les allégations clignotantes, a agi comme un “écolier étourdi” sur le plateau

Pamela Anderson s’en tient à son histoire selon laquelle Tim Allen l’a flashée sur le tournage de “Home Improvement” en 1991, une affirmation initialement faite dans son livre “Love, Pamela”.

Dans une nouvelle interview avec ET Canada, l’actrice est entrée dans les détails de l’interaction présumée en disant : “C’était notre premier jour de tournage et j’étais dans ma loge et je suis sortie, puis il est sorti de sa loge et il avait cette robe et il y va”, a-t-elle dit en imitant l’ouverture d’une robe.

“Il l’a fermé et a dit : « Maintenant, nous sommes quittes. Je t’ai vu nu, tu m’as vu nu. Maintenant, nous pouvons commencer le spectacle. »”

« Comment as-tu pu inventer ça ? Anderson a ajouté.

TIM ALLEN SLAMS LA RÉCLAMATION DE PAMELA ANDERSON, IL S’EST EXPOSÉ À ELLE SUR ‘HOME IMPROVEMENT’ SET QUAND ELLE AVAIT 23 ANS

“Puis il est retourné dans sa chambre en courant et il a été gêné toute la journée et a agi comme un petit écolier étourdi. J’étais comme, OK”, a-t-elle dit avec un roulement des yeux. « Vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses.

Un représentant d’Allen n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital sur les derniers commentaires d’Anderson. Lorsque ses allégations ont été révélées pour la première fois, le représentant d’Allen a partagé la réponse de l’acteur : “Non, cela ne s’est jamais produit. Je ne ferais jamais une telle chose.”

Il y a deux semaines, Allen a également déclaré à Los Angeles qu’il était “déçu” par le souvenir d’Anderson.

“Tout le monde l’aimait, mais ABC est un peu déçu de sa… mémoire, en d’autres termes”, a-t-il déclaré. “Nous tous à Disney et ABC vraiment”, a-t-il ajouté. “C’est une gentille fille, je l’aime beaucoup.”

“Mais vous savez, il doit le nier”, a déclaré Anderson à propos de la réfutation d’Allen. “Parce que regardez les moments où nous sommes. Et s’il disait “Oh ouais, j’ai fait ça”, il serait – je veux dire je – c’est juste que vous savez, beaucoup de ces histoires ne sont que la pointe de l’iceberg ,” dit-elle.

“Pas cette histoire”, a-t-elle ajouté.

Anderson a également défendu pourquoi elle a écrit à propos de ce moment dans son livre : “Je n’ai parlé que des moments cruciaux pour essayer de faire comprendre que certaines de ces choses s’étaient produites, vous savez… dans mon enfance, ma carrière, et je voulais en quelque sorte saupoudrer dans certaines de ces choses.”

“Évidemment, je n’ai pas raconté toutes les histoires de ma vie, sinon j’écrirais des volumes”, a-t-elle précisé.

“Donc, c’était parce que c’était mon premier travail, ‘Amélioration de l’habitat.’ J’avais l’impression que c’était important de le dire.”