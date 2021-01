Pamela Anderson a appelé Donald Trump à pardonner à Julian Assange dans ses derniers jours en tant que président américain, affirmant que cette décision pourrait être le «moyen idéal» de mettre fin à son mandat.

L’ancien Baywatch star est l’un des fondateurs de WikiLeaks Assangeles supporters les plus en vue, et lui a rendu visite à plusieurs reprises à Londres, notamment à la prison de Belmarsh en mai 2019.

Assange a gagné son combat pour éviter l’extradition vers les États-Unis plus tôt en janvier, mais a été refus de caution pour des raisons de santé mentale. Il est recherché pour faire face à un acte d’accusation de 18 chefs d’accusation, alléguant un complot visant à pirater des ordinateurs et un complot pour obtenir et divulguer des informations sur la défense nationale.

Image:

Anderson est l’un des supporters les plus en vue d’Assange



Image:

Le fondateur de WikiLeaks photographié quittant le tribunal de Londres en janvier 2020



L’homme de 49 ans n’a plus été vu en public comme un homme libre depuis juin 2012, lorsqu’il a sonné à la porte de l’ambassade équatorienne à Londres et a demandé refuge. En avril 2019, il a été exécuté par la police avant une peine de 50 semaines de prison pour avoir renoncé à une caution en 2012.

Si M. Atout devaient lui pardonner, cela devrait se faire rapidement, son passage à la Maison Blanche devant se terminer quand Joe Biden est inauguré mercredi en tant que 46e président des États-Unis.

Dans une interview sur Good Morning Britain d’ITV, Anderson, 53 ans, a affirmé qu’elle avait accès à M. Trump et qu’il envisageait la grâce.

« Je sais que je suis dans son oreille », a déclaré l’actrice. «Je sais qu’il débat et nous verrons ce qui se passera.

« Il a jusqu’à midi le 20 et j’espère qu’il prendra cette décision car je pense que cela pourrait ajouter un élément positif à son héritage.

« Je pense qu’il est évidemment contre les fausses nouvelles et WikiLeaks est anti-fake news. Ce serait un moyen idéal de sortir. »

Image:

Les partisans d’Assange se sont réunis devant le tribunal pour sa dernière audience plus tôt en janvier



Les Américains affirment que la réception et la publication par Assange de dizaines de milliers de documents militaires et diplomatiques classifiés sur les guerres en Irak et en Afghanistan mettent des vies en danger.

Les données brutes sont apparues sur le site Web de WikiLeaks en 2010, tandis que des versions éditées ont été publiées dans des journaux, y compris dans le Guardian du Royaume-Uni.

Lorsque la présentatrice de GMB, Susanna Reid, a suggéré à Anderson qu’un pardon pour Assange était peu probable, l’actrice a répondu: «Je le soutiens depuis très longtemps et la liberté d’expression est vraiment importante.

« Je pense que ce serait une position monumentale que Trump pourrait prendre, qui aiderait avec les droits de l’homme et les droits d’une presse libre parce que c’est une situation très dangereuse si nous n’avons pas de presse libre. »

Anderson a décrit Assange comme un « homme très doux, drôle et doux avec deux enfants ».

Elle a ajouté: « Il veut que nous ayons tous ce droit de savoir ce qui se passe dans le monde. »

Anderson n’est pas le seul supporter de haut niveau du fondateur de WikiLeaks, avec des personnalités célèbres telles que la créatrice de mode Dame Vivienne Westwood, l’artiste Ai Weiwei et le rappeur MIA qui se sont tous prononcés sous diverses formes pour la campagne Free Assange.