Pamela Anderson dit à ses amis que le régime végétalien a aidé la vie sexuelle avec son mari «  un nouvel homme  »

Pamela Anderson montre comment se percher sur le comptoir de la cuisine en collant des talons de 6 pouces … et pas grand-chose d’autre.

La photo coquine survient alors que l’actrice raconte comment elle a pimenté sa vie amoureuse avec des pétards végétaliens faits maison pour son mari.

La star de Baywatch, Pam, a déclaré à ses amis que les saucisses à base de plantes avaient contribué à améliorer les performances de Dan Hayhurst dans la chambre.

Une source a déclaré: «Ce régime a fait des merveilles. Dan se sent comme un homme nouveau.

« Pam fabrique des saucisses végétaliennes et est célèbre pour ses smoothies et ses bols de Bouddha. »







Pamela elle-même a dit: «Les végétaliens font de meilleurs amants. Le cholestérol ralentit le flux sanguin vers tous les organes.

«Vous pouvez améliorer votre santé et augmenter votre endurance dans la chambre en devenant végétalien.

« Un corps sain est un corps sexy. Devenir végétalien peut aider les hommes de tous âges à améliorer leurs performances sexuelles. »







Pam et Dan se sont mariés la veille de Noël à la maison sur l’île de Vancouver, dans son Canada natal.

Vendredi, lors d’une discussion effrontée sur Loose Women d’ITV, elles ont été interrogées sous la couette – et ont déclaré qu’elles s’étaient à peine aventurées hors de la chambre depuis leur mariage.







Pamela a déclaré: « Nous ne sommes pas partis d’ici depuis la veille de Noël! »

Dan a ajouté: «Je ne pense pas que nous sortons du verrouillage. Je pense que nous resterons fermés pour toujours.

Il semble que les saucisses fonctionnent…

L’actrice et militante a noué le nœud pour la quatrième fois avec Dan, un constructeur de sa petite ville natale, lors d’une cérémonie intime sur le terrain de sa maison sur l’île de Vancouver, au Canada, la veille de Noël.

À l’époque, elle a déclaré: « Je suis exactement là où je dois être – dans les bras d’un homme qui m’aime vraiment. »

Depuis lors, l’ex-partenaire de Dan a accusé Pamela d’être un «démolisseur» affirmant qu’elle avait séparé une famille heureuse de cinq personnes.

Mais nous pouvons révéler que Dan avait assuré à Pam que son ancienne relation s’était terminée à l’amiable lorsqu’ils avaient pris la décision de vivre ensemble.

Une source a déclaré: «Pamela lui a dit clairement qu’elle ne l’aurait pas autrement.

«Dan vivait avec une autre femme mais à ses yeux, leur relation était devenue une plus de commodité, plus comme une amitié. Ils étaient partenaires et s’occupaient des enfants ensemble.

«Pam a adoré les enfants de Dan au moment où elle les a rencontrés. Pam n’a été que consciencieuse et protectrice envers ses enfants dont elle se soucie très profondément.

« Dan et Pam sont des parents très responsables et sont attristés par l’idée qu’ils peuvent avoir contribué à la douleur de quelqu’un. Il n’a jamais été dans leur intention de blesser qui que ce soit. »