Pamela Anderson découvre la raison qui l’a poussée à quitter Hollywood pour le Canada

Pamela Anderson renoue avec elle-même après avoir déménagé sur l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique.

L’actrice de 57 ans, qui est retournée dans son pays d’origine, le Canada, en 2020, a parlé de sa décision de déménager dans une récente interview avec Vêtements pour femmes au quotidien (WWD),

« Je suppose [it was] un retour à la maison, pourrait-on dire, pour vraiment regarder ma vie et me rappeler qui j’étais – pas ce que les autres me disaient que j’étais », a-t-elle déclaré au média.

« Et je ne voulais pas que ce qui m’était arrivé me définisse. Je voulais que ce que je fais me définisse », a ajouté Aderson.

Auparavant, dans une interview avec De meilleures maisons et jardins pour la couverture du magazine de septembre 2024, elle a également parlé de retourner dans sa ville natale.

«Je n’étais pas dans une bonne situation lorsque je suis revenue au Canada», a-t-elle déclaré à l’éditeur.

« Je ne sais pas ce qui s’est passé au cours des dernières décennies, mais je me sens désormais très éloigné de l’image que j’étais », a déclaré l’ancien Playboy modèle noté. « Je me sentais très triste et seul. Je ne me sentais pas seulement incompris, j’avais vraiment l’impression d’avoir vraiment foiré, que toute ma vie était un tas d’erreurs. J’étais dur avec moi-même et je pensais avoir fait subir à ma famille une période difficile. beaucoup de choses et j’ai fait subir tellement de choses à mes enfants.

Il est pertinent de mentionner que l’actrice est mère de deux fils, Dylan, 26 ans, et Brandon, 28 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Tommy Lee.