PAMELA Anderson a critiqué la nouvelle mini-série sur sa relation de montagnes russes avec le rocker Tommy Lee comme une «imitation bon marché», selon un ami proche de la star.

La fille de Baywatch a frappé Pam et Tommy, une nouvelle série limitée pour Hulu, et a dit à des amis qu’elle n’avait pas l’intention de la regarder.

Gracieuseté de Hulu

Sebastian Stan et Lily James jouent Tommy Lee et Pamela Anderson[/caption]

Getty

Pamela et Tommy se sont mariés en 1995[/caption]

L’ami a déclaré au Sun en exclusivité: «Pamela n’a aucune intention de regarder cette horrible émission de Dieu, absolument pas. Jamais.

«Elle n’a jamais entendu parler des acteurs qui jouent elle ou Tommy, et ne se soucie pas de les connaître.

«Elle et sa famille pensent que le spectacle est une imitation bon marché.

« Tout cela est une blague pour eux. »

La série en huit parties illustrera la relation tourbillonnante et souvent difficile entre la bombe blonde Pam et le batteur de Mötley Crüe Tommy Lee, qui ne se connaissaient que 96 heures avant de se marier.

Lily James, 32 ans, joue le rôle de Pam face à l’acteur de Marvel Sebastian Stan, 38 ans, dans le rôle de Tommy dans la série à venir.

Lily a récemment été séduite par les photos publicitaires de la série, avec les fans disent qu’elle est une image crachée de l’ancien centre de Playboy.

Gracieuseté de Hulu

Lily James comme Pamela Anderson[/caption]

Getty

Pamela, 53 ans, a qualifié l’émission de « contrefaçon bon marché »[/caption]

Mais Pam, 53 ans, qui vit au Canada avec son mari constructeur, n’est pas impressionnée.

L’ami a déclaré: «Pamela trouve amusant que cette fille reçoive autant d’attention pour la jouer.

«Lily n’est pas à la hauteur de Pamela, ne s’en approche même pas, et Sebastian Stan ne rend pas justice à Tommy.

L’ami, qui préfère ne pas être nommé, a déclaré que la seule chose dont Pam n’était vraiment pas heureuse, c’est de savoir comment la série revivrait le moment où la sex tape de Tommy et elle ont été volées et divulguées au public.

L’actrice et Tommy se sont retrouvés au centre d’un scandale après qu’un ancien employé mécontent ait volé un coffre-fort contenant une sex tape d’une heure du couple.

Pam avait précédemment tenté d’arrêter la sortie de la vidéo par une action en justice, bien qu’elle ait abandonné la poursuite après la mise en ligne de la cassette.

L’acteur Seth Rogen jouera Rand Gauthier, l’homme qui a volé et vendu la sex tape.

«Tout cela a été extrêmement traumatisant pour Pamela, ce fut l’une des expériences les plus difficiles de sa vie», a déclaré l’amie.

Getty

Le copain de Pam a dit que Lily James « n’était pas un match » pour elle[/caption]

Rex

L’émission revivra le moment où la sex tape de Pam et Tommy a été volée et divulguée[/caption]

«Le faire draguer pour une émission de télévision est pathétique.

«Elle ne voudra pas qu’on le lui rappelle.»

L’ami a révélé que les producteurs avaient contacté Pam avant le début du tournage, lui demandant de consulter sur le projet, mais elle a refusé de l’aider.

«Ils ont tendu la main, mais c’était un« non »facile pour Pamela. Elle et Tommy n’ont absolument aucune implication dans ce projet », a déclaré l’amie.

Ils ont ajouté que Pam et Tommy, 58 ans, n’ont pas parlé directement de la série, mais après toutes ces années, ils sont en bons termes.

L’ancien couple s’est marié en 1995 avant de divorcer en 1998. Ils partagent les fils Brandon, 24 ans, et Dylan, 23 ans.

« Pamela n’a aucun problème à se souvenir de sa relation avec Tommy – après tout, il est le père de ses garçons bien-aimés », a déclaré l’ami.





«La conversation à propos de Tommy ne la dérange pas, ni même ne s’enregistre, tout est du passé, de l’eau sous le pont.

«De sa relation avec Tommy, est venue sa joie – ses garçons. Pamela les aime profondément, et c’est ce qui compte pour elle.

«En ce qui la concerne, ce spectacle bon marché et collant sera une œuvre de fiction. Cela va et vient et peu s’en soucieront.

Getty

Sebastian incarnera Tommy Lee[/caption]

Getty

Tommy Lee est un membre fondateur de Motley Crue[/caption]

Getty Images – Getty

La star de Baywatch a juré de ne jamais regarder la nouvelle émission[/caption]