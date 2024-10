Pamela Anderson avait l’impression de « souffrir de dépression depuis quelques décennies »

Pamela Anderson recueille les meilleures critiques de sa carrière pour son dernier film, celui de Gia Coppola. La dernière showgirlmenant à un tout nouveau chapitre inattendu pour l’ancien Alerte à Malibu actrice.

Alors qu’elle était au Festival du Film de Zurich pour recevoir le Golden Eye Award, Anderson a admis qu’elle souffrait peut-être de « dépression depuis une vingtaine d’années », car tout ce qui se passait entre elle Alerte à Malibu jours et ses débuts à Broadway en 2022 étaient « tout un grand flou ».

Pamela Anderson participe à la première de « The Last Showgirl » au Kursaal lors du 72e Festival du film de San Sebastian le 27 septembre 2024 à San Sebastian, Espagne.

Juan Naharro Giménez/Getty



« Je n’aurais jamais pensé que je monterais sur scène et recevrais un prix comme celui-là », a déclaré Anderson. Variété signalé. « Je veux juste continuer à travailler. J’ai hâte d’en faire plus. »

Elle a poursuivi: « Je le regarde maintenant et j’ai l’impression que je suis passée de Alerte à Malibu à Broadway. Je ne sais pas ce qui s’est passé entre les deux, tout est très flou. Je suis juste heureux d’être ici, en ce moment, parce que je pense que je souffre de dépression depuis quelques décennies.

Écrit par Kate Gersten et réalisé par Coppola, La dernière showgirl suit Shelley (Anderson), une artiste vétéran de Las Vegas confrontée au prochain chapitre de sa vie après la fermeture abrupte de son spectacle. Le film a immédiatement parlé à Anderson, qui l’avait précédemment qualifié de « première fois que je lisais un bon scénario » et estimait qu’elle était « la seule » pour le rôle.

La Pamelaissance a commencé en 2022 lorsque Anderson a fait ses débuts à Broadway dans Chicago comme Roxie Hart. Rob Marshall, qui a réalisé l’adaptation cinématographique de la comédie musicale emblématique en 2002, a approché l’actrice alors qu’elle participait à un concours de surf avec ses fils et lui a dit qu’elle devrait essayer la Great White Way. Anderson a admis qu’elle « avait fini par avoir trop peur » pour le faire pendant des années, mais elle a ensuite qualifié cela de « la meilleure chose » qu’elle ait jamais faite.

« On ne sait jamais de quoi on est capable avant d’avoir essayé », a-t-elle ajouté.

Alors que Broadway a aidé Anderson à se voir sous un nouveau jour, ses mémoires de 2023 Amour, Pamela et le documentaire de Ryan White Pamela, une histoire d’amour a également aidé tout le monde à la voir sous un nouveau jour.

« Ryan [White] J’ai fait ce documentaire et c’est ainsi que Gia m’a vu », a déclaré Anderson. « J’ai toujours su que j’étais capable de faire plus. C’est formidable de faire partie de la culture pop, mais c’est une bénédiction et une malédiction. Les gens tombent amoureux de vous à cause d’un maillot de bain. Cela a pris du temps, mais je suis là.

Malgré les « décennies » de dépression entre sa percée professionnelle et sa percée personnelle, Anderson dit que cela en valait la peine pour le rôle de sa vie.

« Je ne pense pas que j’aurais pu jouer ce personnage [in ‘The Last Showgirl’] si je n’avais pas la vie que j’avais, alors ça en valait la peine », a admis Anderson. « Si je peux continuer à travailler et à utiliser ces luttes et ces défis… je me sentirai béni. »