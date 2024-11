Pamela Anderson abandonne le faste hollywoodien pour une vie paisible sur l’île : voici pourquoi

Pamela Anderson partage son voyage vers une île canadienne isolée.

Pamela Anderson, la star emblématique de Alerte à Malibua radicalement changé son mode de vie en quittant les superbes plages de Malibu pour une existence plus tranquille sur une île canadienne isolée où elle a passé son enfance.

Dans une interview avec WWD.coml’actrice de 57 ans a révélé ses motivations pour s’éloigner du glamour hollywoodien.

« On pourrait dire que c’était un retour aux sources », a réfléchi Anderson, soulignant son désir de renouer avec elle-même plutôt que de se laisser façonner par les perceptions des autres.

« Je ne voulais pas que ce qui m’était arrivé me définisse », a-t-elle ajouté, soulignant son parcours de découverte de soi et d’autonomisation.

Le Alerte à Malibu La star, qui a grandi dans une petite cabane à Ladysmith, en Colombie-Britannique, a partagé ses profondes réalisations.

« Je voulais que ce que je fais me définisse… toutes ces réalisations me sont venues dans la roseraie », a-t-elle révélé, soulignant son lien avec la nature et la découverte de soi.

Après avoir obtenu son diplôme de l’école secondaire Highland à Comox en 1985, Anderson a déménagé à Los Angeles pour poursuivre une carrière chez Playboy revue.

L’année dernière, elle a exprimé son contentement sur Instagram, déclarant : « Je suis plus à l’aise – avec mes animaux, sur l’océan avec une légère douceur projetée… en train de lire, d’écrire et de rêver… »

Aujourd’hui, en plus de promouvoir son changement de mode de vie, l’ex-épouse de Tommy Lee et Kid Rock lance un nouveau produit de beauté pour sa ligne de soins végétaliens, Sonsie Skin.