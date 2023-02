Pamela Anderson a toujours et porte son maillot de bain rouge emblématique ‘Baywatch’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Baywatch Co/Tower 12 Prods/Kobal/Shutterstock

Paméla Anderson55 ans, a révélé qu’elle avait toujours l’emblématique rouge vif Alerte à Malibu maillot de bain une pièce qui l’a rendue célèbre — et qu’elle porte toujours quand l’envie lui prend ! “J’en avais un couple à l’époque”, a récemment déclaré la bombe blonde Divertissement ce soir. Alors qu’en est-il maintenant? Et la question qui se pose à tous : le porte-t-elle encore ? “Maintenant, je n’en ai qu’un et ça me va”, a-t-elle avoué. “Je le mets de temps en temps.”

Ce n’est pas la première fois que Pam parle de l’endroit où se trouve le maillot de bain. En 2020, elle a admis qu’elle l’avait sorti pour s’amuser avec des copains. “Oh, j’en ai un ici dans mon tiroir du haut ! Ça va toujours », a-t-elle déclaré lors d’une interview avec Fox News en mai 2020. “Je l’ai porté à l’occasion juste pour être drôle avec mes amis”, a-t-elle expliqué. Elle a également plaisanté en disant que c’était “juste autour du salon”, tout en faisant du “bouche à bouche” à ses amis.

Pamela a joué CJ Parker sur le succès massif des années 1990 face à un casting d’ensemble qui comprenait Donna D’Errico, David Hasslehofet Yasmine Bleeth, entre autres. Mais selon le fils de l’ancien Playboy mannequin, qui fait la promotion de ses mémoires récemment publiés Amour, Pamélale rôle historique ne s’est pas traduit par de gros rendements à long terme.

“Quand je reviens et que je regarde même les offres passées et les chèques résiduels, les gens seraient choqués de découvrir comment les gens ont vraiment profité d’elle”, Brandon Lee dit récemment Supplémentaire. Brandon, dont le père est l’ex-mari de Pamela Tom Leea fait les commentaires lors d’une première sur le tapis rouge de son documentaire Netflix, Paméla : une histoire d’amour, de retour le 30 janvier à Los Angeles.

“[She was] une jeune fille faisant une mauvaise affaire dans un grand spectacle et elle était la plus grande star à l’époque », a poursuivi Brandon. «Beaucoup de gens ont gagné beaucoup d’argent avec ça, les gens vont devoir avoir leur journée quand nous viendrons frapper… quand elle gagne 4 000 $ par an avec Alerte à Malibu? C’est un crime.

