Pamela Anderson a pris 25 livres. Écrire ses mémoires – Hollywood Life

Paméla Anderson a révélé que l’écriture de ses prochains mémoires Amour, Paméla physiquement. La bombe originale “Baywatch” a quelques bombes dans le livre – comme de Tim Allen prétendu clignotement sur le plateau – et elle a admis que les revisiter avait fait réagir son corps, entraînant une prise de poids de « 25 livres ». “C’était fou, mais j’ai eu une réaction physique en racontant mon histoire”, se souvient Pamela mercredi. Le spectacle d’Howard Stern. “C’était presque comme si je m’accrochais à quelque chose, c’était une protection… mon armure gonflée.”

“Ce n’était pas comme si je mangeais différemment, je suis végétalien, je mange des noix et des baies, vous savez, je ne mange pas beaucoup. Mais mon corps changeait », a-t-elle dit au sportif de choc. Pamela a déclaré qu’elle avait finalement perdu du poids après la fin du livre, mais elle se demandait toujours si les changements physiques étaient dus au “vieilissement”. Même sa mère a demandé pourquoi elle ne montrait plus sa célèbre silhouette. «Je me suis juste dit:« Quelle figure? Vous savez, je plaisantais juste un peu », a-t-elle répondu.

Bien que Pamela ait admis que le processus de création des mémoires était difficile, affirmant qu’elle n’avait pas utilisé d’écrivain fantôme, la star a estimé que la version simplifiée d’elle-même était un bon baromètre pour ses vrais fans. “J’étais un gâchis à ce moment-là, alors j’ai bien aimé le fait que j’ai tout épluché: pas de maquillage, rien de tout ça, et j’ai pensé:” Vous savez quoi? Si tu m’aimes comme ça – si tu m’aimes au pire, peut-être que tu aimes moi,'” elle a expliqué.

Plus tard dans l’interview avec Howard, Pamela a affirmé qu’elle n’était pas au courant de la série Pam et Tommy, un spectacle basé sur la romance turbulente entre Pamela et le batteur de Motley Crue Tom Lee, jusqu’à ce qu’il soit sur le point de faire ses débuts sur Hulu. “Je me souviens d’avoir vu ce truc ‘Pam & Tommy’ sur Hulu, ou une publicité pour ça, et j’ai pensé, ‘Qu’est-ce que c’est que ça ?'”, a-t-elle dit. « Personne ne m’a appelé, personne ne m’a demandé. Je suis encore en vie!”

Le livre de mémoires de Pamela et le documentaire Netflix qui l’accompagne, Paméla, une histoire d’amourtous deux présentés le 31 janvier. Le film est produit par son fils, Brandon Thomas Lee. Entre-temps, HollywoodLa Vie vous tiendra au courant des dernières nouvelles pour le Fil barbelé les deux drops très attendus de la star !

