Pamela Anderson à la première de « The Last Showgirl » en robe rose Elie Saab

Pamela Anderson était jolie en rose lors de la première de son nouveau film « The Last Showgirl » au Festival du film de San Sebastian 2024 vendredi en Espagne.

L’actrice portait une robe à cape Elie Saab avec une boucle cristallisée embellissant le décolleté. Anderson portait ses tresses blondes dans un chignon, complétant son look avec une lèvre rouge audacieuse.

Pamela Anderson assiste à la première de « The Last Showgirl » lors du Festival du film de Saint-Sébastien 2024, le 27 septembre. FilImage

Sur le tapis rouge, Anderson était accompagné de la réalisatrice du film, Gia Coppola.

Lors d’un appel photo pour « The Last Showgirl » plus tôt dans la journée, l’auteur de « Love, Pamela » a sélectionné une robe midi fleurie en crêpe de Chine de Carolina Herrera, en l’associant à des escarpins nude.

Coppola est la petite-fille du célèbre auteur Francis Ford Coppola. « The Last Showgirl » a été initialement présenté au Festival international du film de Toronto 2024 début septembre.

Gia Coppola et Pamela Anderson assistent à la première de « The Last Showgirl » lors du Festival du film de Saint-Sébastien 2024, le 27 septembre. FilImage

Le nouveau drame suit Shelley (Anderson), une showgirl de Las Vegas, dans les semaines précédant la fermeture du dernier spectacle traditionnel de Sin City. Avec Jamie Lee Curtis, Billie Lourd, Brenda Song, Dave Bautista, Kiernan Shipka et Jason Schwartzman, le film présente la musique d’Andrew Wyatt, auteur-compositeur et producteur de musique de Bruno Mars, Lady Gaga et Lorde, entre autres.

« Je suis tellement heureuse pour Pamela, parce que j’ai l’impression qu’elle le mérite vraiment », a déclaré Gia Coppola à WWD à propos des éloges qu’Anderson a reçus pour sa performance dans le film. «C’est une personne tellement merveilleuse et belle, à l’intérieur comme à l’extérieur. J’ai vu son documentaire et cela m’a vraiment prouvé qu’elle était la seule personne capable de jouer ce personnage. Je suis tellement heureuse qu’elle puisse prouver et montrer ses talents qui ont toujours été en elle, que je pense que les médias ont toujours été en quelque sorte diminués.

Coppola a déjà réalisé deux longs métrages : « Palo Alto » de 2013 avec Emma Roberts, basé sur le recueil de nouvelles du même nom de James Franco de 2010, et « Mainstream », une comédie dramatique sur une star montante de YouTube, interprétée par Andrew Garfield.