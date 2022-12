Pam Grier a un avertissement pour les partenaires infidèles : « Ne vous inquiétez pas pour mes armes. T’inquiète pour ma tronçonneuse’

À 73 ans, l’actrice de “Foxy Brown” Pam Grier est parfaitement consciente de ce qu’elle fait et de ce dont elle n’a pas besoin.

“Je suis une femme indépendante”, a-t-elle déclaré à Rolling Stone dans une interview.

Vivant dans un ranch du Colorado, la célèbre actrice dit qu’elle sait ce qu’elle veut chez un homme – et n’a aucune tolérance pour la tricherie – une situation qu’elle juge inévitable.

“Les hommes vont faire ça. Je dirais, en fait, ‘Voilà une boîte de préservatifs pour la route. Je vais la mettre dans tes bagages, comme ça tu ne me ramènes rien.’ La convoitise des lieux, comme on l’appelle dans l’industrie du cinéma. Je les ai vus retirer leurs bagues dans les ascenseurs quand j’entre.

“Tu penses que tu vas rentrer à la maison et que je prendrai soin de toi ? S’il te plaît. Va laisser ton putain de pote prendre soin de toi”, a-t-elle déclaré avec audace. “S’il vous plaît, n’essayez même pas. N’essayez même pas de voler ma carte de crédit et d’aller payer pour un putain de pote avec ma carte de crédit. Ça n’arrivera même pas. Parce que je vais te couper le— – Debout, ma mère—–. Ne t’inquiète pas pour mes armes. T’inquiète pour ma tronçonneuse.

Grier, l’animatrice du podcast TCM, “The Plot Thickens”, dit qu’elle est toujours préparée à une situation.

“Je suis toujours prêt pour une urgence. Des vêtements, des clés, des bottes près de la porte en cas de tremblement de terre. Un sac à dos avec de l’eau supplémentaire. Partout où je vais, j’ai un extincteur dans mon camion, au cas où les gens jetteraient une cigarette la fenêtre. Et une tronçonneuse de 20 pouces, huilée et prête à fonctionner. J’ai vu un arbre tombé sur la route, la seule voie d’accès aux alentours. Je m’arrête et vois tous ces camionneurs qui se tiennent là en disant : “Merde, il y a un 10 000 -arbre de livre sur la route. Qu’est-ce qu’on va faire?’ Puis je sors et je vois leurs visages. ‘Uh-oooh – voici Foxy Brown avec sa tronçonneuse !'”

Son attitude intrépide s’est traduite dans la façon dont elle date.

“C’est pourquoi je dis aux hommes, nous allons avoir des rencontres en temps partagé. Vous voyez, j’ai des hommes en temps partagé : 3 mois, 90 jours, c’est tout ce que vous obtenez. Je ne sors avec un gars en temps partagé que 90 jours par an. Après ça, c’est mon temps. Alors, quelle saison voulez-vous”, a-t-elle dit.

“Je prends mes rendez-vous chez Home Depot et Lowes. Je peux nommer 10 entreprises de tracteurs. Je peux conduire un chariot élévateur. Je ne suis pas idiot.”

L’histoire de rencontres de Grier comprend le comédien Richard Pryor ainsi que le basketteur Kareem Abdul-Jabbar.