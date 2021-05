Pam et Tommy cast: Qui est dans la série Hulu?

HULU a publié des photos de sa prochaine série comique Pam et Tommy.

La série en huit parties illustrera la relation de montagnes russes entre Pamela Anderson et Tommy Lee, qui ne se connaissaient que 96 heures avant de se marier.

Gracieuseté de Hulu

Lily James joue Pamela Anderson dans la série Hulu Pam et Tommy[/caption]

Qui est dans le casting de Pam et Tommy?

Lily James

Lily James joue aux côtés de l’acteur Marvel Sebastian Stan dans le rôle du rockeur Tommy Lee dans la série Hulu.

Lily est surtout connue pour son jeu d’acteur, y compris ses rôles dans Cendrillon, Baby Driver, Darkest Hour et Mamma Mia! On y va encore une fois. Elle a participé à l’émission télévisée à succès Downton Abbey et à une adaptation de la mini-série War & Peace.

Lily était méconnaissable avec les cheveux blonds et les sourcils fins de Pamela dans le style des années 90 alors qu’elle sortait sur le plateau dans une robe en satin rose le 3 mai 2021.

Éclaboussure

Lily James est méconnaissable alors qu’elle se transforme en Pamela Anderson pour sa nouvelle série[/caption]

Ses cheveux étaient épinglés à moitié et Lily portait une visière en plastique sur son visage conformément aux règles de santé et de sécurité Covid-19 lorsqu’elle se déplaçait entre les remorques.

Sebastian Stan

En plus de son rôle de Tommy Lee, Sébastion était dans la série Disney + The Falcon et The Winter Solider. Sa carrière cinématographique comprend Captain America: Civil War et Avengers Infinity War.

Après le succès de la première saison de The Falcon et The Winter Soldier, les fans espèrent une saison deux, cependant, la saison deux n’a pas été confirmée.

Parler à Collisionneur, Sébastion a dit: «Non, nous n’avons [heard anything], et je vais vous dire que honnêtement, nous ne l’avons pas fait.

«Comme d’habitude, je ne sais pas trop quelle est la prochaine étape. Nous ne le faisons jamais vraiment. Peut-être que certaines personnes le font, peut-être [Robert] Downey [Jr] utilisé pour savoir. Je ne sais pas. »

Seth Rogen

Rand Gauthier sera joué par Seth Rogen, qui produira également la série. Gauthier est l’homme qui a volé et vendu la sex tape.

Instagram

Rand Gauthier, l’homme qui a volé et vendu la sex tape, sera joué par Seth Rogen[/caption]

Les fans ont vu et aimé Seth pour ses rôles vedettes dans Superbad, Pineapple Express et The Interview.

Les autres étoiles comprennent:

Nick Offerman

Taylor Schilling

Andrew Dice Clay

Pepi Sonuga

Spencer Granese

Mozhan Marnò

De quoi parle «Pam et Tommy»?

La série en huit parties illustrera la relation sauvage du couple rockstar, y compris la sortie d’une sex tape.

Pamela, 53 ans, et Tommy, 58 ans, se sont mariés de 1995 à 1998, mais les deux n’ont pas été impliqués dans la série comique.

Getty – Contributeur

Pamela et Tommy se sont mariés en 1995 après seulement se connaître 96 heures[/caption]





La fuite de la sex tape en ligne a vu le couple entrer dans un différend juridique avec la société de distribution vidéo Internet Entertainment Group, avant de parvenir à un accord de règlement.

Moi, Tonya, le réalisateur Craig Gillespie est sur le point de diriger avec Rob Siegel qui écrit le scénario.