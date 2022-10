Pam Cunningham – Kelowna Capital Nouvelles

Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de Peachland lors des élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Pam Cunningham – Conseillère sortante

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement à Peachland ?

Le conseil doit gérer la croissance et le développement avec soin, en étant sensible à la vue d’ensemble de l’apparence et de l’ambiance de la ville.

À votre avis, quelle est la responsabilité du conseil d’aider les personnes sans abri et de fournir des logements abordables aux résidents de Peachland ?

Le conseil a la responsabilité d’être conscient des besoins de nos résidents, abordables ou disponibles pour les familles jeunes et âgées, nous avons les résidents du 6e pour plus de 55 ans, ce qui est abordable, nous avons également fait don du terrain et renoncé aux frais pour les quatre Habitat pour Maisons de l’humanité sur Princeton Avenue.

Selon vous, quelles mesures le conseil pourrait-il prendre pour améliorer la circulation sur l’autoroute 97 et l’infrastructure routière à Peachland ?

La circulation sur l’autoroute 97 est et a toujours été une préoccupation avec laquelle le conseil de l’époque a harcelé le MOTI pendant des années et continuera, j’en suis sûr.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Je ne connais pas vraiment de célébrités mais je dirais que nos radios locales proposent des émissions divertissantes qui rendent nos trajets domicile-travail plus agréables.

