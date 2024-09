Palworld dément les rumeurs selon lesquelles le jeu Switch serait gratuit et évoque une future monétisation

Palworld Paire de poche

Palworld reste l’un des plus grands succès de 2024, même s’il s’est un peu estompé dans la mémoire collective. Il a conservé une base de joueurs assez solide, mais des questions se posent quant à son avenir étant donné qu’il s’agit d’un jeu à achat unique qui souhaite continuer à faire des mises à jour indéfinies sans modèle de microtransaction.

Palworld a maintenant réagi à un récent rapport qui affirmait qu’il envisageait de passer au free-to-play avec un modèle live de jeux en tant que service. Il ne le fait pas, et affirme que l’interview où ces déclarations ont été faites était ancienne, et que cette voie n’est pas à l’ordre du jour, même si elle a déjà été évoquée. Voici une partie de cette déclaration:

« Récemment, un article a été publié dans lequel nous discutions de l’orientation future possible de Palworld et des idées pour continuer le jeu pendant longtemps.

En fait, cette interview a été réalisée il y a plusieurs mois. À l’époque, nous réfléchissions encore à la meilleure façon pour Palworld de créer un jeu durable qui continue de se développer. Nous en discutons encore en interne, car il est assez difficile de trouver la voie idéale, mais nous avons déjà décidé que l’approche F2P/GaaS ne nous convenait pas.

Palworld n’a jamais été conçu dans cet esprit, et adapter le jeu demanderait trop de travail à ce stade. De plus, nous sommes très conscients que ce n’est pas ce que veulent nos joueurs, et nous faisons toujours passer nos joueurs en premier. »

Cependant, le jeu doit être durable sur le long terme s’il veut continuer à ajouter du contenu, car il a bénéficié jusqu’à présent d’un certain nombre de mises à jour gratuites, dont certaines ont effectivement entraîné une forte augmentation du nombre de joueurs.

Les options discutées actuellement sont des choses comme les skins cosmétiques, qui, je suppose, seraient à la fois pour les personnages et les amis, mais aussi les DLC payants, qui seraient une voie plus traditionnelle vers la monétisation pour un jeu qui se vend à un prix fixe à l’avance.

Certaines choses peuvent être vraies, comme le fait que la bulle des services en direct éclate dans une certaine mesure et que de nombreux joueurs se lassent de ce modèle. Mais nous avons également vu des désastres lorsqu’un jeu est pas un jeu gratuit, comme cela s’est récemment produit avec le Concord à 40 $. Mais on peut dire sans se tromper que ce jeu avait un certain nombre de problèmes majeurs auxquels Palworld n’est pas confronté.

Je pense que c’est une démarche avant-gardiste de la part de Palworld de ne pas envisager de passer au free-to-play, même si cela devait entraîner une augmentation temporaire du nombre de joueurs, en faveur de la santé à long terme du jeu. Je ne sais pas quelle sera la santé à long terme du jeu. être mais à ce stade, oui, ils ont une base de joueurs fidèles qu’ils ne veulent pas décevoir, et ils les ont conservés sans pour autant devenir un jeu live au sens traditionnel du terme. On verra ce qu’ils font.

