Paludisme découvert chez les moustiques de Floride – CBS

La découverte est intervenue après la découverte de cas de la maladie acquis localement pour la première fois en deux décennies

Des moustiques capturés par des scientifiques du comté de Sarasota, en Floride, ont été testés positifs pour le paludisme, a rapporté jeudi CBS News. Des cas de la maladie ont été récemment découverts en Floride et au Texas, deux États où les autorités américaines ont autorisé le lâcher de moustiques génétiquement modifiés.

Quatre cas de paludisme acquis localement ont été signalés en Floride au cours des deux derniers mois, tandis qu’un cas a été signalé au Texas. Ces cinq cas étaient les cinq premiers cas de transmission de la maladie transmise par les moustiques aux États-Unis depuis 2003.

Dans une déclaration à CBS News, les services de gestion des moustiques du comté de Sarasota ont déclaré avoir trouvé le paludisme chez trois moustiques collectés dans le même boisé. Ces insectes, et des centaines d’autres suspectés d’être porteurs du parasite responsable du paludisme, ont depuis été expédiés aux Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis pour y être testés.

Jusqu’à présent, tous les moustiques testés au Texas n’ont montré aucun signe de transmission du paludisme, a déclaré à CBS News un porte-parole du Département des services de santé de l’État du Texas.

Environ 619 0000 personnes dans le monde sont mortes du paludisme en 2021, selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé. La maladie est propagée par des moustiques anophèles femelles infectés, qui transfèrent le sang des humains infectés aux victimes ultérieures. Le paludisme peut mettre des semaines à devenir symptomatique et provoque de la fièvre, des vomissements, des frissons et d’autres symptômes pseudo-grippaux. Le paludisme est traitable et rarement mortel dans le monde développé.

Trois ans avant les épidémies en Floride et au Texas, l’Agence américaine de protection de l’environnement a autorisé la libération de moustiques génétiquement modifiés dans les deux États, avant d’étendre le projet à la Californie l’année dernière. Conçus par la société de biotechnologie britannique Oxitec, qui reçoit un financement de la Fondation Bill et Melinda Gates, les moustiques transportent une protéine qui provoque la mort de leur progéniture femelle, augmentant ainsi la proportion de mâles non piqueurs dans la population d’insectes au fil du temps.

Oxitec a expérimenté sur les moustiques anophèles et sur la variante plus rare Aedes aegypti, qui est porteuse de Zika, de la dengue et de la fièvre jaune. Le projet a été fortement critiqué par les habitants de Floride, et bien qu’il n’y ait actuellement aucune preuve reliant l’entreprise aux dernières épidémies, une étude de 2019 a révélé que les modifications d’Oxitec ont en fait engendré des moustiques plus forts et plus résistants. L’entreprise conteste ce constat.

Les autorités de Floride considéraient les insectes génétiquement modifiés comme une alternative potentielle aux insecticides chimiques, qui peuvent être nocifs pour la santé humaine et devenir inefficaces au fil du temps à mesure que les moustiques développent une résistance.

Dans le comté de Sarasota, les autorités utilisent actuellement des camions et des hélicoptères pour pulvériser des insecticides sur les zones touchées dans le but d’éradiquer l’épidémie de paludisme, ont rapporté les médias locaux.