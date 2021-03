Paloma Faith parle des difficultés de sa mère alors qu’elle est déchirée entre ses enfants

Paloma Faith a révélé à quel point elle se sent déchirée entre ses deux enfants.

La chanteuse Can’t Rely On You, 39 ans, a accueilli son deuxième enfant avec son partenaire Leyman Lahcine le mois dernier

Maintenant, la mère de deux enfants, qui a accueilli son aînée en 2016, a réfléchi à ce qu’elle ressent depuis la fin de sa dernière grossesse.

Écrivant dans son «Journal du post-partum», Paloma a écrit: «On a un peu de mal aujourd’hui. Jour 9. Plus d’engorgement mais les mamelons sont en feu. Je ne sais pas s’ils sont infectés ou que j’ai une terrible prise du sein.

«J’ai eu la languette coupée maintenant, donc j’espère que ça finira par aider.

« Si quelqu’un d’autre me dit » nez à téton « , je pourrais lui gratter les yeux. Ha! »

Elle a également révélé comment sa vision de son propre corps avait déjà changé depuis la naissance de son deuxième enfant.







(Image: palomafaith / Instagram)



Paloma a ajouté: « Je regarde mon corps et j’ai l’impression que ce ne sera plus jamais le même. »

The Only Love Can Hurt Like Cette chanteuse a ensuite détaillé comment elle se débrouillait émotionnellement ces derniers temps.

« Avoir des moments de larmes où je ne peux rien faire, même de petites choses », a-t-elle révélé. « Déchiré entre les deux enfants. Le nouveau est comme un nouvel amour, je suis fasciné et adoré par elle et elle a besoin de moi plus qu’elle n’a besoin de quelqu’un d’autre.

«Ensuite, le premier et je me manque tellement que nous avons le cœur brisé.

« Cela fonctionne probablement en sa faveur. J’avais une section ac parce qu’elle sait où je serai (généralement au lit) et vient me trouver et faire des livres d’activités ensemble sur le lit. »







(Image: palomafaith / Instagram)



Paloma a ensuite détaillé à quel point elle se sentait fatiguée et cela l’a amenée à douter de son bien-être.

«Je ne peux pas non plus dire si je tombe malade ou si je suis simplement épuisée et en train de guérir», a-t-elle noté. « Tout le monde n’arrête pas de dire » ne faites pas trop ou vous ne vous améliorerez pas « , mais combien c’est trop?

« Quand les gens disent » vous en avez trop fait « , vous avez l’impression que toute votre douleur et votre souffrance sont de votre faute. »







(Image: Dave Benett / Getty Images pour Mulberry)



Elle a conclu: « Dieu, j’ai l’air morbide haahahahaha QUI SUIS-JE? » # palomafaith # postpartumjourney # engorgement # ivfjourney # day9 # newborn « .

Nous souhaitons à Paloma tout le meilleur avec sa progéniture et espérons qu’elle se sentira mieux bientôt!

La chanteuse, née Paloma Faith Blomfield, a commencé à sortir avec Leyman en 2013, après avoir été brièvement mariée au chef néo-zélandais Rian Hynes de 2008 à 2009.

