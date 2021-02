Paloma Faith: La chanteuse et actrice sur le corps de la grossesse double et joue un sociopathe | Actualités Ents & Arts

Paloma Faith est déjà connue pour sa musique, son style distinctif et ses réflexions honnêtes sur la grossesse – mais avec le drame policier Pennyworth, elle s’est également lancée dans le monde du théâtre.

Le spectacle, qui se déroule dans un Londres alternatif des années 50 et 60, raconte les débuts d’Alfred Pennyworth, le personnage qui deviendra le majordome de Batman.

Foi joue le sociopathe sadique Bet Sykes dans la série, avec la saison deux sur le point d’être diffusée après son lancement en 2019. Bien que la star ait déjà eu des rôles d’invité sur des projets auparavant, elle dit que Pennyworth a été un moyen brillant de vraiment lancer sa carrière devant le caméra.

Paloma Faith joue dans la série d’histoire d’origine de Batman Pennyworth. Pic: Lionsgate / Starzplay



Jack Bannon joue Alfred Pennyworth. Pic: Lionsgate / Starzplay



«J’ai l’impression d’avoir appris tout ce que je sais sur la comédie dans l’émission», raconte-t-elle au podcast Backstage de Sky News.

« Surtout dans la saison deux, Bet Sykes a beaucoup plus de profondeur de caractère dans le sens où je dois jouer beaucoup plus de moments émotionnels, de vulnérabilité et d’affection, ce que je n’ai pas fait tellement lors de la première saison.

«J’ai l’impression que ça a été une vraie éducation pour moi et je suis vraiment excité par l’avenir. J’aime beaucoup ce travail, j’en tire beaucoup.»

Faith, qui doit accueillir son deuxième enfant et qui tient un journal de grossesse très franc et ouvert sur les réseaux sociaux, a déclaré que filmer en attendant était un nouveau défi.

« Apprendre à agir [while] enceinte avec environ quatre doubles du corps était parfois assez drôle », dit-elle.« J’ai l’impression que ce personnage est si multiforme que je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure personne pour jouer mon premier grand rôle – et je veux juste faire plus . «

La production de Pennyworth a été arrêtée au début de 2020 en raison de COVID-19[feminine pandémie, mais a redémarré en août.

Faith dit que le retour au tournage a été beaucoup plus facile car il s’agissait de la deuxième série, donc les acteurs se connaissaient déjà.

Faith, photographiée aux Brit Awards en 2020, est surtout connue pour sa musique



«Je suis tellement contente que nous ayons eu les bases parce que cela n’avait pas vraiment d’importance pour nous que nous portions les masques, nous étions tellement reconnaissants d’être de retour», dit-elle.

«Nous nous aimons vraiment sur cette production, donc c’était agréable de monter sur le plateau et d’avoir déjà brisé toute la glace parce que nous nous connaissions. En fait, nous étions en quelque sorte reconnaissants à cause de ce qui se passait dans le reste du pays et le monde pour pouvoir même quitter la maison et aller faire un travail, en gros.

« Donc je pense que tout le monde était comme, je me fiche des restrictions, je les suivrai aussi longtemps que je peux travailler, et j’ai l’impression que vous verrez quand vous regardez l’émission que beaucoup d’amour et beaucoup de passion y est allée, les gens ont fait un effort supplémentaire simplement motivés par leur gratitude. «

Contrairement à la Londonienne Faith, Bet Sykes est originaire du nord de l’Angleterre, et le personnage obtient bon nombre des meilleures répliques du programme.

«Chaque fois qu’on nous donne un scénario, c’est juste plein d’humour brillant, sarcastique et sec et c’est comme une observation parfaite de la culture du nord de la Grande-Bretagne, je pense», dit Faith – ajoutant que Polly Walker, qui joue sa sœur dans la série , s’assure qu’elle fait les choses correctement.

Walker, dit-elle, est « absolument géniale et est nordiste, donc tout ce qui est un peu bizarre, elle dit toujours: » Non, nous ne dirions pas ça! «

« Elle s’assure que c’est vrai. »

La deuxième série de Pennyworth commence sur Starzplay le 28 février. Écoutez notre critique sur le dernier épisode de Backstage, le podcast hebdomadaire de cinéma et de télévision de Sky News.