La chanteuse enceinte Paloma Faith dit qu’elle est « concentrée » sur le fait de porter son bébé à terme après sa dernière course à l’hôpital après avoir souffert de crampes.

La star de 39 ans, Only Love Can Hurt Like This, attend actuellement son deuxième enfant – mais plus tôt dans la semaine, elle craignait de commencer le travail tôt.

Paloma a négocié une grossesse pendant la pandémie de Covid-19 – ayant utilisé la FIV pour concevoir son deuxième enfant et donnant des mises à jour très sincères sur son expérience à presque chaque étape du processus.

Vendredi soir, Paloma s’est de nouveau ouverte aux fans en donnant sa dernière mise à jour sur sa grossesse dans laquelle elle a exprimé son soulagement de ne pas avoir eu d’accouchement précoce plus tôt dans la semaine.







Partageant un cliché sur Instagram à côté de sa mise à jour, la chanteuse a écrit: «J’ai fait un petit voyage au MFAU cette semaine avec des crampes, mais ils ont exclu le travail prématuré (ouf) et m’ont un peu gréé à la machine.

«Sur le scan, cela montre que la muqueuse utérine est très fine autour des cicatrices de la dernière naissance et cela signifie qu’elle est assez faible.

«Peut-être que le bébé étant si gros (tout le monde dit wow super longues jambes quand ils me scannent) exerce une pression dessus et le rend un peu crampeux, qui sait.







«Mais ce que je sais, c’est que les hôpitaux font un travail incroyable dans tout cela pour garder les salles de maternité si propres et si calmes étant donné que l’autre jour, nous avons eu le plus grand nombre de décès liés aux covidus jusqu’à présent.

Elle a poursuivi: «C’est vraiment incroyable, et quand je découvre également que les conservateurs viennent de signer la protection du NHS dans les futurs accords commerciaux internationaux. Dévastateur! »

Elle a ajouté: «Je me concentre simplement sur le maintien de mon bébé à terme et ne pas attraper le covid, et à quel point le personnel des hôpitaux est incroyable pour le moment.

En signant, elle a écrit: «Quiconque a un bébé dans ce désordre, je suis avec vous tous, nous pouvons le faire et vivre pour raconter l’histoire! Des câlins pour tout le monde. »

Mardi, Paloma avait révélé qu’elle se trouvait dans l’unité d’évaluation fœtale maternelle en raison de crampes dans le bas de l’abdomen.







Partageant ses nouvelles en ligne à l’époque, la star a écrit: « » Nous étions au MFAU la nuit dernière parce que j’ai eu des crampes abdominales basses … putain en priant que celle-ci ne vienne pas tôt comme la dernière!

Paloma a accueilli son premier enfant, une fille, en 2016 avec son petit ami de longue date Leyman Lahcine.

La star a annoncé en septembre de l’année dernière qu’elle et Leyman attendaient leur deuxième enfant après six cycles de FIV.