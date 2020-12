La femme enceinte Paloma Faith a été séduite par un numéro rouge transparent lors des Virtual Attitude Awards.

L’heureuse chanteuse, 39 ans, attend son deuxième enfant amoureux de longue date Leyman Lahcine.

Et wow, la chanteuse avait l’air incroyable à son arrivée à l’émission Virgin Atlantic Attitude Awards Powered By Jaguar, à Londres.

Étourdie, Paloma a ri et a souri vivement aux caméras pendant qu’elle posait sur le tapis rouge.

Dua Lipa et Edward Enninful, rédacteur en chef de Vogue, ont rejoint l’événement virtuel parsemé de stars.

Il a été organisé pour collecter des fonds pour la Fondation Attitude Magazine pour les causes LGBTQ.

Darren Styles OBE, éditeur du magazine Attitude, a déclaré: « Cela a été le déroulement le plus extraordinaire des Attitude Awards, où les 650 invités plus habituels en cravate noire au Roundhouse ont été remplacés par un public mondial dans l’espace numérique et virtuel.

« 14 présentateurs incroyables, 14 grands gagnants et 5 performances en direct sur le toit ont abouti à une émission à succès qui – nous l’espérons – a stimulé la communauté LGBTQ.







« Puissent nos lauréats inspirer n’importe qui, n’importe où, de tout âge à embrasser qui ils sont vraiment, libre d’être le meilleur qu’ils peuvent être. »

C’est maintenant une période passionnante pour Paloma car elle attend son deuxième bébé.

La star est devenue maman pour la première fois de sa fille en décembre 2016 avec son amour Leyman Lahcine.