« Bubs va bien et a commencé à ouvrir les yeux et à vraiment regarder maintenant, ce qui est merveilleux. Reflux toujours en pleine force et essayant d’apprendre quelques positions d’alimentation droites maintenant qu’elle est plus grande », at-elle détaillé.

Elle a poursuivi: « Nous avons tous les deux du muguet (mes mamelons, sa bouche), nous avons pris du gel Daktarin pour elle et Daktacort pour moi, plus un comprimé de Fluconodzole 50 mg (par jour depuis une semaine maintenant) et des probiotiques – et on a l’impression que ça ne fait qu’empirer ! O EST LE MIRACLE CURE S’IL VOUS PLAÎT?!

