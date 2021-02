Paloma Faith craint d’être transportée à A&E alors qu’elle partage l’agonie après avoir accouché

Paloma Faith craint d’être à nouveau transportée à A&E après l’accouchement.

La chanteuse, âgée de 39 ans, s’est retrouvée dans une «douleur de niveau supérieur» après avoir accueilli sa deuxième petite fille au monde ces derniers jours.

Maintenant, la chanteuse a été diagnostiquée avec un engorgement aigu, ce qui signifie qu’elle a trop de lait dans ses seins, ce qui conduit à l’agonie.

Elle a écrit sur Instagram: « On m’a dit que ça devrait s’arranger. Espérons que je ne finirai pas dans un et e avec ça avant ça! C’est une douleur de niveau supérieur! La vie de maman est REALLLLLLL. »

Accompagnée de sa mise à jour sur la santé, Paloma a partagé une photo de feuilles de chou recouvrant ses seins.

Dans un long message, elle a informé les fans: « Journal post-partum. Le jour 3 et mon lait est arrivé … On m’a diagnostiqué un engorgement aigu. Cela signifie que j’ai trop de lait et que le bébé n’est pas gros ou fort assez pour le vider et le sortir, c’est douloureux.

« Les seins sont durs comme de la pierre. J’essaye de masser tout en me nourrissant, ça fait tellement mal comme un massage des tissus profonds et ça n’aide pas beaucoup.

«Douches chaudes / massage / expression de la main et le pauvre bébé en est vraiment fini avec le travail acharné et épuisant dont elle a besoin pour faire sortir le lait de tous ces conduits obstrués et enflés.

Paloma et Leyman Lahcine ont accueilli leur deuxième bébé ensemble ces derniers jours.

Le hitmaker a partagé le premier aperçu de sa petite fille sur Instagram avec une photo en noir et blanc.







Elle a dit aux fans qu’elle avait une césarienne, comme prévu.

En annonçant la naissance, elle a écrit: «Eh bien, je ne suis plus enceinte!

«J’ai eu une césarienne prévue hier, je souffre beaucoup et je n’ai pas dormi la nuit dernière, mais ça vaut le coup de voir et de rencontrer le nouveau petit chérubin que j’ai devant moi.







« Cela fait environ 30 heures et je suis déjà épuisé, endolori et mes tétons sont en feu avec un bébé piranha qui veut me tuer. Sur eux toutes les quelques heures mais je suis bien sûr exalté!

« Ce bébé ne pourrait pas être plus aimé ou voulu si elle essayait (oui, j’ai deux filles). Je traverse maintenant l’inquiétude constante du biberon contre le sein, la dernière fois que j’ai allaité exclusivement et je pense que c’était trop dur!

Je ne sais pas si je veux me mettre à travers ça cette fois ….. mais j’essaye quand même. Et mes tétons sont en feu. J’ai perdu un litre de sang et j’ai tellement mal malgré les analgésiques. Les joies! «