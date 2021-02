Paloma Faith annonce la naissance d’un deuxième bébé dans un post Instagram honnête après une césarienne planifiée | Actualités Ents & Arts

Paloma Faith a annoncé la naissance de sa deuxième fille sur Instagram, après avoir subi une césarienne prévue.

Le Chanteuse de 39 ans a publié une photo en noir et blanc des pieds du nouveau bébé, ainsi qu’une photo d’elle-même avant la chirurgie portant une blouse d’hôpital et un filet à cheveux médical.

Dans un article honnête sur les réseaux sociaux, la chanteuse a déclaré qu’elle avait perdu un litre de sang pendant l’opération et qu’elle souffrait toujours beaucoup.

C’est le deuxième enfant de Faith avec l’artiste français Leyman Lahcine, et leur premier a maintenant quatre ans.

Faith a écrit: « Eh bien, je ne suis plus enceinte! J’ai eu une césarienne prévue hier, j’ai beaucoup de douleur et je n’ai pas dormi la nuit dernière mais ça vaut le coup de voir et de rencontrer le nouveau petit chérubin dans lequel je suis devant moi.

«Cela fait environ 30 heures et je suis déjà épuisé, endolori et mes tétons sont en feu avec un bébé piranha qui veut me tuer dessus toutes les quelques heures mais je suis bien sûr ravi!

« Ce bébé ne pourrait pas être plus aimé ou voulu si elle essayait (oui, j’ai deux filles). Je traverse maintenant l’inquiétude constante du biberon contre le sein, la dernière fois que j’ai allaité exclusivement et je pense que c’était trop dur!

«Je ne sais pas si je veux me mettre à travers ça cette fois… mais j’essaye quand même. Et mes tétons sont en feu.

«J’ai perdu un litre de sang et j’ai tellement mal malgré les analgésiques. Les joies!

D’autres célébrités telles que Rochelle Humes, Laura Whitmore et Erin O’Connor ont rapidement envoyé leurs félicitations après avoir vu la nouvelle.

Faith a récemment parlé à Sky News des défis de agir pendant la grossesse – avec l’aide de corps doubles – lors du tournage du nouveau drame policier Pennyworth.

La chanteuse de Picking Up The Pieces a déclaré avoir subi six cycles de traitement par FIV avant de concevoir son dernier enfant et a également été ouvert sur le «traumatisme» de l’accouchement pour la première fois.

Faith a également parlé de souffrir de dépression postnatale après avoir eu son premier enfant – un problème courant qui affecte une femme sur 10 après l’accouchement.