Paloma Faith a révélé que la clé de sa relation réussie est d’assister à une consultation de couple avec son petit ami Leyman Lahcine.

La pop babe de 39 ans attend son deuxième enfant avec son amant de huit ans, Leyman – avec leur premier, une fille, née en 2016.

Paloma a documenté sa deuxième grossesse sur les réseaux sociaux – informant ses fans et ses adeptes de ses espoirs et de ses craintes de redevenir mère au milieu de la pandémie de santé Covid-19 en cours.

La star retire maintenant les couvertures de sa romance avec le fringant petit ami Leyman – qui est une artiste française qui fête ses 34 ans cette année.







(Image: Dave Benett / Getty Images pour The London EDITION)



S’exprimant sur le podcast Lockdown Parenting Hell, Paloma révèle qu’elle ne se mord pas la langue pour maintenir une relation douce – elle diffuse sa lessive devant une profession.

Elle a expliqué: «J’évoque tout. Mais heureusement nous allons à la thérapie de couple, dont je suis un grand fan, chaque semaine.

«Nous parlons donc de choses là-dedans.»







(Image: Dave Benett / Getty Images)



Discutant d’elle ses deux grossesses résultant d’une FIV, la chanteuse a également plaisanté: «[IVF] c’était génial parce que je ne veux plus vraiment coucher avec mon partenaire ».

Dans sa dernière mise à jour sur les réseaux sociaux sur sa grossesse, Paloma s’est interrogée sur le monde dans lequel elle amènera son deuxième enfant.

Expliquant qu’elle craint que les communautés ne soient devenues plus divisées pendant le verrouillage, elle a réfléchi: «J’espère et je prie pour que mes deux enfants aident les autres, font preuve de compassion, font preuve de compréhension et de manières simples.

«Qu’ils voient en couleur et trouvent cela glorieux. Qu’ils voient toutes nos différences et les rencontrent avec curiosité et émerveillement, pas d’ignorance et de colère.

Elle a poursuivi: «J’ai plus peur de la division entre nous au Royaume-Uni que de quoi que ce soit d’autre. Nous devons tous rester unis, quelle que soit la différence.

«Appelez-moi un idéaliste, comme beaucoup d’entre vous le font souvent, mais chez moi, c’est comme ça que nous essayons d’être.

«Si une maison peut le faire, pourquoi pas 5 maisons? Si 5 maisons, pourquoi pas des villes entières? Si les villes, pourquoi pas des pays entiers, et sinon des pays, alors ce foutu monde est à l’origine. »