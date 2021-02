Paloma Faith accueille son deuxième bébé alors qu’elle publie des clichés après une césarienne prévue

Paloma Faith a accueilli son deuxième enfant avec partenaire Leyman Lahcine.

La hitmaker new-yorkaise, 39 ans, a partagé la belle nouvelle sur sa page Instagram dimanche soir et a expliqué qu’elle avait prévu une césarienne samedi, avant d’ajouter qu’elle est maintenant mère de deux filles.

À côté d’une galerie de photos, l’un des petits pieds de la nouvelle arrivée et un autre de Paloma au théâtre, elle a dit qu’elle était « épuisée » et « endolorie » et a plaisanté en disant que son nouvel ajout était un « bébé piranha « qu’elle essaie d’allaiter.

Le musicien a tapé: « Journal de grossesse.

« Eh bien, je ne suis plus enceinte! J’ai eu une césarienne prévue hier, j’ai beaucoup de douleur et je n’ai pas dormi la nuit dernière mais ça vaut le coup de voir et de rencontrer le nouveau petit chérubin que j’ai en face de moi.

«Cela fait environ 30 heures et je suis déjà épuisé, endolori et mes tétons sont en feu avec un bébé piranha qui veut me tuer.









« Sur eux toutes les quelques heures mais je suis bien sûr ravi! Ce bébé ne pourrait pas être plus aimé ou désiré si elle essayait (oui, j’ai deux filles). Je traverse maintenant l’inquiétude constante du biberon contre le sein, la dernière fois J’ai allaité exclusivement et je pense que c’était trop dur!

« Je ne sais pas si je veux me mettre à travers ça cette fois ….. mais j’essaye quand même. Et mes tétons sont en feu. J’ai perdu un litre de sang et j’ai tellement mal malgré la douleur tueurs. Les joies!









En septembre 2020, la chanteuse Paloma a déclaré qu’elle était enceinte après six cycles de FIV.

La star du classement – qui a accueilli son premier enfant avec son beau Leyman en décembre 2016 – a mis en ligne une image époustouflante qui la montrait berçant sa bosse florissante à côté d’une longue déclaration.

Dans le message, elle s’est ouverte sur sa lutte pour concevoir et a révélé que sa grossesse était «à haut risque».

Elle a commencé son message: « C’est avec un plaisir extrême que je vous annonce que je suis enceinte. Je vais sortir de la nouvelle musique en ce moment et je voulais me sentir libre dans mon corps qui change sous nos yeux!

« J’adore mon travail et j’ai hâte que vous entendiez tous mon 5ème album et je serai dehors et jouer autant que ce temps fou le permettra (également une tournée l’année prochaine). »







(Image: Dave Benett / Getty Images)



Elle a poursuivi: «Je ne suis pas une femme enceinte maigre et je suis également à haut risque pendant la grossesse, alors je voudrais demander aux médias de ne pas me courir après pour obtenir des photos peu flatteuses car l’anxiété est préjudiciable à moi et à mon bébé.

«J’ai eu une première naissance très traumatisante et je suis également sujette à la dépression post-partum.

«Être mère est la plus grande chose qui me soit jamais arrivée, mais je vais gonfler et je ne vais pas« briller »! J’ai l’intention d’être très réelle à ce sujet avec vous tous!

« A toutes les autres femmes enceintes qui sont aussi amoureuses de leurs bébés que moi mais qui se font baiser en même temps, faisons ceci ».







(Image: Instagram)



En juin de l’année dernière, Paloma a expliqué sur Instagram qu’elle souhaitait avoir fondé sa famille plus tôt – affirmant qu’elle tomberait enceinte dans la vingtaine si elle avait une seconde chance dans la vie.

Lorsqu’on lui a demandé à quel âge elle voudrait retourner, elle a répondu: «Vingt-huit ans, et j’aurais un bébé parce que je pense que c’est l’âge idéal pour avoir un enfant.

«Je pense que je l’ai laissé trop tard. Je pense juste que 28 est parfait parce que vous en avez assez de votre vingtaine, vous ne l’avez pas dépassé.

«Une fois que vous l’avez eu et que votre temps de récupération est comme un an, vous êtes encore dans la vingtaine et vous pouvez commencer à vous balancer et à vous lancer dans votre carrière à 29 ans.»

