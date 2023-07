Palo Alto Networks et Zscaler chutent alors que Microsoft se développe en matière de sécurité

Nuageux , Réseaux de Palo Alto et Échelle Z les actions ont toutes baissé mercredi après que les analystes ont noté Microsoft entrée dans une partie du marché de la cybersécurité où ces trois petites entreprises sont déjà en concurrence. Les actions de Palo Alto et de Zscaler ont toutes deux chuté d’environ 7 %, tandis que les actions de Cloudflare ont chuté de 5,5 %.

Les analystes ont souligné que les nouveaux produits Microsoft Entra Internet Access et Microsoft Entra Private Access sont en phase de prévisualisation, sans détails de prix disponibles. Mais au fil du temps, ils pourraient renforcer la campagne de Microsoft pour faire de la sécurité l’une de ses principales catégories, à mesure que les domaines plus anciens tels que Windows reculent.

En 2022, les revenus de sécurité de Microsoft ont dépassé 20 milliards de dollars, en hausse d’environ 33 % par rapport à l’année précédente. Le PDG Satya Nadella a déclaré dans une note récemment publiée que les activités de sécurité, de conformité, d’identité et de gestion de l’entreprise pourraient atteindre 100 milliards de dollars de revenus d’ici l’exercice 2030.

Les nouveaux produits Entra, ainsi que les applications Microsoft Defender pour Cloud existantes, relèvent d’une catégorie connue sous le nom de Secure Service Edge. SSE implique de fournir des outils cloud qui aident les employés d’entreprise à accéder en toute sécurité aux applications hébergées dans le cloud et sur site, a écrit Joy Chik, présidente de l’identité et de l’accès au réseau de Microsoft, dans un mardi. article de blog.

Le service Microsoft Entra Private Access offre une alternative aux réseaux privés virtuels de longue date, ou VPN, qui permettent aux employés d’accéder aux programmes internes tout en travaillant à distance. Microsoft Entra Internet Access peut aider les administrateurs de sécurité à contrôler les connexions des employés aux applications cloud, y compris les applications Microsoft 365 telles que Teams.

Les analystes de Jefferies, avec une note d’achat sur les actions Microsoft, ont déclaré que cette décision pourrait avoir « des ramifications potentielles à plus long terme » sur Cloudflare, Palo Alto et Zscaler, ainsi que sur Fortinet et Logiciel de point de contrôle .

« Il s’agit potentiellement du plus grand et du dernier marché majeur de la cybersécurité sur lequel Microsoft n’a pas encore pénétré et il est désormais en concurrence avec les fournisseurs de sécurité des réseaux cloud, principalement ZS, NET, PANW », ont écrit les analystes de Morgan Stanley dirigés par Hamza Fodderwala dans une note de mardi. Pourtant, ils ont déclaré que gagner une part de marché significative dans SSE pourrait s’avérer plus difficile que dans d’autres parties de la sécurité en raison d’un manque de liens structurels avec les logiciels Microsoft. La société a été adoptée dans la sécurité des terminaux via Windows et les produits d’identité grâce aux intégrations dans son logiciel de messagerie.

« La même présence n’existe pas pour la sécurité réseau/SASE, que nous pensons être plus complexe compte tenu de la nécessité d’appliquer une politique dans des environnements hétérogènes », ont écrit les analystes, qui ont l’équivalent d’une note d’achat sur les actions Microsoft.

Les analystes d’UBS, avec une note de maintien sur l’action, ont déclaré que la baisse de 4,5% de Zscaler mardi semblait « exagérée, en particulier si l’on considère la concentration quasi exclusive de ZS sur le segment des entreprises et l’attente que la solution initiale Microsoft Security Edge sera principalement à destination des PME. »

