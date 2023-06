Palo Alto, 3M, Target et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

Réseaux de Palo Alto – Le titre de la cybersécurité a bondi de plus de 4% après que les indices S&P Dow Jones ont annoncé vendredi après la commercialisation qu’il remplacerait Dish Network dans le S&P 500, à compter du 20 juin. Dish Network baissé d’environ 1 %.

3M — Les actions du fabricant industriel ont chuté de 3 % après que le juge dans le litige multidistrict de la société sur les soi-disant produits chimiques pour toujours a accepté de retarder le premier procès de trois semaines afin que les parties puissent finaliser un règlement des réclamations avec les fournisseurs d’eau municipaux, Bloomberg a rapporté Lundi.

Coinbase – Les actions de la société d’échange de crypto et de services ont chuté de 10% après que la Securities and Exchange Commission a poursuivi lundi l’échange de crypto Binance, alléguant que Binance et son cofondateur Changpeng Zhao ont mélangé des milliards de dollars de fonds d’investisseurs avec les leurs et ont violé les lois sur les valeurs mobilières.

Systèmes EPAM – Les actions de la société de génie logiciel ont chuté de 18% après avoir réduit ses prévisions dans un contexte de nouvelle détérioration de la demande à court terme. Les prévisions de bénéfice par action du T2 comprises entre 2,33 $ et 2,40 $ étaient légèrement inférieures à l’estimation de FactSet de 2,43 $. Il a également abaissé les estimations des bénéfices pour l’année complète et les estimations des revenus pour le deuxième trimestre et l’année complète en dessous des estimations des analystes.

Amedisys — Les actions de la société de soins de santé ont grimpé de 14 % après avoir reçu une offre de rachat non sollicitée d’Optum, une unité de UnitedHealth , pour acquérir Amedisys pour 100 $ par action en espèces. Actions dans Option Soins Santé qui a une offre concurrente convenue pour acheter Amedisys, a bondi de 7%.

ImmunoGen — Les actions de la société de biotechnologie ont gagné 5 % après avoir annoncé les résultats du traitement du cancer de l’ovaire Elahere montrant une réduction d’environ 35 % du risque de progression de la maladie ou de décès par rapport à la chimiothérapie.

CH Robinson dans le monde — La société de transport a perdu environ 5 % suite à une rapport de la publication commerciale FreightWaves qu’il a choisi David Bozeman de Ford comme prochain PDG. Bozeman est actuellement vice-président de la division des services à la clientèle et des marques passionnées chez Ford.

Equitrans Midstream Corp – Le fournisseur de gaz naturel a ajouté 4,5% dans les échanges de midi après une double mise à niveau de Morgan Stanley pour surpondérer plus tôt dans la journée. La banque a cité une croissance potentielle du stock dans la foulée du libellé inclus dans la loi sur la responsabilité budgétaire (le projet de loi sur le plafond de la dette) qui permettrait l’achèvement du pipeline de Mountain Valley.

Ford Motor Co. – Les actions du constructeur automobile ont augmenté de près de 2% après que Citi a mis à niveau Ford pour acheter à partir du neutre. Selon Citi, la demande croissante de voitures aux États-Unis est l’une des raisons de l’optimisme à l’égard de Ford.

Spotify – Spotify a ajouté 3% après que la société de streaming musical a annoncé qu’elle licenciait 200 employés, principalement au sein de sa division podcast, soit environ 2% de ses effectifs en personne.

Cible – Le stock du détaillant à grande surface a chuté de plus de 2% après que KeyBanc a rétrogradé le détaillant au poids du secteur en raison de sa surpondération, avertissant que la reprise des remboursements des prêts étudiants pourrait réduire les marges de Target.

Dollar général – Les actions ont chuté de 2,7% après que Morgan Stanley a déclassé les actions du détaillant discount à poids égal par rapport à la surpondération dimanche. La société a déclaré que Dollar General ne montrait pas autant de résilience que prévu. La semaine dernière, Dollar General a fait état d’un manque à gagner trimestriel et a réduit ses prévisions, citant un environnement économique « difficile ».

Pomme – Les actions du fabricant d’iPhone ont augmenté de plus de 1 % pour atteindre un niveau record alors que le fabricant d’iPhone a lancé sa conférence mondiale annuelle des développeurs à Cupertino, en Californie. Apple est largement attendu pour dévoiler son casque de réalité virtuelle et augmentée tant attendu, « Reality Pro ».

