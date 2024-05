Palme d’Or de Cannes : qui remportera les prix cette année ?

Le 77ème Festival de Cannes se termine samedi avec la remise de sa plus haute récompense, la Palme d’Or, ainsi qu’un hommage honorifique à George Lucas.

La cérémonie de clôture devrait commencer à 18h45, heure locale, à 12h45, heure de l’Est des États-Unis. Il sera diffusé en direct sur Brut à l’international et diffusé sur France 2 en France.

N’importe lequel des 22 films qui créé en compétition à Cannes sont éligibles à la Palme d’Or et d’autres prix, comme le Grand Prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur. Les décider tous sera le jury de neuf personnes présidé cette année par Greta Gerwig.

Les délibérations du jury se déroulent en secret, donc tout peut potentiellement gagner. Mais une poignée de films sont considérés comme les prétendants les plus probables, parmi lesquels « All We Imagine As Light » de Payal Kapadia. « La graine de la figue sacrée » de Mohammad Rasoulof et « Anora » de Sean Baker.

« La graine de la figue sacrée », sur une famille iranienne vivant pendant les manifestations de 2022, a été tourné clandestinement en Iran et comprend de véritables vidéos des manifestations. Juste avant sa première à Cannes, Rasoulof, risque une peine de huit ans de prison, a fui l’Iran. Il est arrivé à Cannes il y a quelques jours et a brandi sur le tapis rouge les photographies de deux de ses actrices, Soheila Golestani et Missagh Zareh.

« All We Imagine As Light », premier film indien en compétition à Cannes depuis 30 ans, raconte l’histoire de deux infirmières qui tissent un lien dans la Mumbai moderne. Il s’agit du deuxième long métrage de Kapadia, après le documentaire « A Night of Knowing Nothing ».

« Anora », du cinéaste américain de «Le projet Floride» parle d’une travailleuse du sexe de Brooklyn qui épouse le fils d’un riche oligarque russe, provoquant une ruée ridicule pour annuler le mariage. La star du film, Mikey Madison, offre l’une des performances les plus saluées du festival.

D’autres entrées dont on parle beaucoup incluent l’épopée de science-fiction « Mégalopole » de Francis Ford Coppola, double Palme d’Or ; La satire sanglante d’horreur corporelle de Coralie Fargeat, « The Substance », avec Demi Moore; et « Emilia Pérez » de Jacques Audiard une comédie musicale en espagnol sur un baron de la drogue mexicain qui passe à une femme. Audiard a déjà remporté la Palme pour «Dheepan» de 2015.

Lors de la brève cérémonie de remise des prix, Lucas recevra une Palme d’Or d’honneur. Durant le festival, Cannes a rendu le même hommage à Meryl Streep et au Usine d’anime japonais Studio Ghibli.

A l’issue de la remise des prix, le lauréat de la Palme sera projeté devant le public du Grand Théâtre Lumière.

Pour plus de couverture du Festival de Cannes 2024, visitez https://apnews.com/hub/cannes-film-festival.