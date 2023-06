Palmarès de Boris Johnson : qui est Charlotte Owen et pourquoi obtient-elle une pairie ?

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un ancien assistant de Boris Johnson est sur le point de devenir le plus jeune pair de tous les temps après avoir été inclus dans sa liste controversée des honneurs de démission.

Charlotte Owen, 29 ans, rejoint l’ancien ministre Jacob Rees-Mogg et la députée conservatrice Andrea Jenkyns pour être élevée à la Chambre des lords par l’ancien Premier ministre.

La liste complète des honneurs de M. Johnson a été publiée peu de temps avant sa démission vendredi 9 juin et a déclenché une querelle politique avec Rishi Sunak après l’omission des députés Nadine Dorries et Nigel Adams.

Charlotte Owen va devenir la plus jeune pair de vie (Getty Images)

Un coiffeur parlementaire, le député Michael Fabricant et l’ancien ministre de l’Intérieur Priti Patel faisaient partie des autres alliés de M. Johnson.

Mme Owen deviendra désormais baronne Owen. Ici, nous examinons qui elle est et comment elle a mérité cet honneur.

Charlotte Katherine Tranter est née en 1993 et ​​a fréquenté l’Université de York, obtenant un diplôme 2: 1 en politique et relations internationales en 2015, Reportages ITV.

Elle a travaillé comme stagiaire à Portland – un cabinet de conseil en communication stratégique avant de travailler comme stagiaire de circonscription pour le député conservateur William Wragg pendant un mois.

Mme Owen a ensuite travaillé comme stagiaire parlementaire auprès de M. Johnson pendant six mois. Après cela, elle est devenue assistante parlementaire d’Alok Sharma, occupant ce poste pendant sept mois.

Pendant un an et neuf mois après cela, elle a été assistante parlementaire principale de Jake Berry et de M. Johnson, avant de travailler exclusivement pour l’ancien Premier ministre pendant un an et deux mois.

De février 2021 à octobre 2022, Mme Owen a été conseillère spéciale de M. Johnson et de Liz Truss pendant son court mandat de Premier ministre.

Johnson est mêlé à une dispute avec Sunak sur des noms ne figurant pas sur la liste de pairie (fil de sonorisation)

Mme Owen aurait également travaillé pour Liz Truss et l’unité politique n ° 10.

« Elle a eu quelques emplois au Parlement », Nouvelles du cieldit Liz Bates. L’un d’eux travaillait pour Boris Johnson ,

« Elle a finalement travaillé pour l’unité politique numéro 10. Et je pense qu’à la fin de sa carrière politique, elle travaillait pour Liz Truss et le whip en chef de l’époque, ce n’était pas une carrière politique illustre, mais elle ira également à la Chambre des lords.

M. Johnson a également décerné des prix à un certain nombre d’assistants impliqués dans le scandale du Partygate.

Il a été accusé d’une « insulte écœurante » aux personnes endeuillées après avoir distribué des gongs à des alliés pris dans l’affaire, dont un surnommé « parti Marty ».

Martin Reynolds, son ancien secrétaire privé principal qui s’est vanté « nous semblons avoir réussi » la garden-party « apportez votre propre alcool » pendant les restrictions de coronavirus a été nominé pour une pairie.

Mme Owen a précédemment travaillé pour Liz Truss (Archives PA)

Il y avait aussi des honneurs pour Dan Rosenfield, son ancien chef de cabinet, et Jack Doyle, son ancien directeur des communications, qui étaient tous deux en poste pendant certaines des infractions aux règles.

L’ancienne chef des opérations n ° 10 Shelley Williams-Walker – prétendument surnommée «DJ SWW» après avoir joué de la musique à partir d’un ordinateur portable lors d’une soirée n ° 10 à la veille des funérailles du prince Philip – a reçu une féminité.

Et il y avait une pairie pour l’ancien candidat à la mairie de Londres, Shaun Bailey, qui a été photographié lors d’une fête de Noël apparemment verrouillée au siège du Parti conservateur en 2020.

Le parti travailliste a déclaré que c’était une « insulte écœurante que ceux qui ont planifié des fêtes Covid et organisé des fêtes de verrouillage arrosées alors que les familles n’étaient pas en mesure de pleurer leurs proches soient maintenant sur le point de recevoir des gongs de Rishi Sunak ».

La querelle sur Mme Dorrries et M. Adams – qui ont également tous deux démissionné la semaine dernière – ne pas être inclus dans la liste des pairies gronde.

M. Johnson a accusé M. Sunak de « dire des bêtises » après que le Premier ministre a affirmé qu’il lui avait demandé de faire « quelque chose que je n’étais pas prêt à faire ».