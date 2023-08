Palm Springs coupé en tant que ville désertique californienne inondée par la tempête tropicale Hilary | Nouvelles américaines

La ville californienne du désert de Palm Springs a été isolée après que la tempête tropicale Hilary a inondé les rues et fait tomber des lignes électriques dans le sud du Golden State.

La tempête a atteint la force d’un ouragan au large du Mexique et a déversé des averses record lorsqu’elle a atteint les États-Unis.

Lundi à midi, le ciel bleu remplaçait les nuages ​​gris. Les dégâts étaient cependant évidents.

Certaines zones désertiques peuvent avoir vu 25 cm de pluie (10 pouces) – autant qu’elles en reçoivent généralement en un an, ont déclaré les prévisionnistes.

Il s’agissait de la première tempête tropicale à frapper le sud de la Californie en 84 ans, alors que des personnes étaient emportées dans des rivières gonflées et des arbres renversés sur des maisons.

Image:

Palm Springs et Cathedral City ont été frappés par la tempête Hilary





À Palm Springs, où une vidéo sur les réseaux sociaux montrait des rues inondées et des débris qui coulaient, la tempête a mis hors service le système d’urgence 911 de la ville.

L’autoroute principale – la 1-10 – a été fermée.

« En ce moment, nous avons des inondations sur toutes nos routes », a déclaré la mairesse de Palm Springs, Grace Garner.

« Il n’y a aucun moyen d’entrer ou de sortir de Palm Springs, et c’est le cas pour la majorité de la vallée de Coachella », a-t-elle déclaré à CNN.

« Nous sommes tous coincés. »

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré l’état d’urgence pour une grande partie du sud de la Californie, tandis que le président Joe Biden a ordonné aux agences fédérales de déplacer du personnel et des fournitures dans la région.

Aucun décès n’a été signalé et les craintes de dégâts étendus se dissipent.

Mais les restes de Hilary devaient déverser de fortes pluies dans le Nevada et l’Utah et dans le nord-ouest des États-Unis, où plus de quatre millions de personnes sont restées sous la menace d’inondations jusqu’à lundi soir.

À Los Angeles, la deuxième ville la plus peuplée d’Amérique, les rues ont également été inondées et les lignes électriques ont été abattues.

Quelque 450 vols à destination et en provenance des aéroports du sud-ouest ont été annulés ou retardés lundi matin.

Cela comprenait plus de 120 atterrissages et décollages à l’aéroport international de San Diego, selon Flightaware.com.