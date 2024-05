Palm Dog : Kodi, star de « Dog on Trial », est le meilleur chien de Cannes

CANNES, France (AP) — Le verdict est tombé : le titulaire « Chien à l’essai » a été déclaré vainqueur du Palm Dog de cette année à Cannes vendredi.

Kodi, le mélange de griffons, qui joue Cosmos dans la comédie dramatique suisse, a battu de peu Xin, un lévrier qui a remporté le Grand Prix du Jury pour le drame chinois « Black Dog ».

Kodi accepte le Palm Dog (Photo de Louise Dixon/Invision/AP)

Les Palm Dog Awards ne font pas officiellement partie du Festival du film de Cannes, mais honorez les chiens qui apparaissent dans les films du festival.

Fait rare, reflétant peut-être la popularité croissante du concours, les deux chiens étaient à Cannes pour récupérer leurs médailles, en l’occurrence des colliers pour chiens. Les deux chiens semblaient être sous les feux de la rampe. Kodi a aboyé avec la musique pendant que « Chihuahua » de DJ BoBo sortait des haut-parleurs et faisait des tours sur deux jambes. Xin a adopté une approche plus détendue, s’allongeant sur scène tout en s’imprégnant de l’adoration.

Organisées sur le front de mer de la célèbre Croisette de Cannes, les récompenses quelque peu chaotiques ont réuni de nombreux chiens locaux, leurs propriétaires et les journalistes du festival de cinéma. Le bar proposait du vin rosé au-dessus de la table pour les invités humains et une ligne de bols d’eau en dessous pour les participants canins.

Historiquement, de nombreux lauréats n’étaient pas présents : Le vainqueur de l’année dernière, Messi, a été récompensé par contumace pour son rôle de Snoop dans « Anatomy of a Fall ». Son collier Palm Dog était plutôt symboliquement enroulé autour d’un border collie nommé Stan qui n’avait pas les yeux bleus perçants du comédien.

En 2019, directeur Quentin Tarantino a revendiqué le collier au nom de Sayuri, qui a joué Brandy, le pitbull héroïque dans son « Once Upon A Time… In Hollywood ».

Le concours a été créé en 2001. Le prix annuel et ses catégories dérivées sont décidé par un jury de journalistes.

Xin a reçu le Grand Prix du Jury (Photo d’Andreea Alexandru/Invision/AP)

Pour Kodi, un jeune de près de 10 ans, cet honneur était le couronnement de sa carrière – et d’une semaine mouvementée qui l’a vu exclu du tapis rouge pour la première de son film.

Dans « Dog on Trial », réalisé par et avec Laetitia Dosch, le personnage de Kodi est un chien indiscipliné qui mord une femme et est, oui, jugé, avec sa vie en jeu. Le film s’inspire d’une histoire vraie et explore les thèmes du féminisme ainsi que du statut des chiens.

Dosch a déclaré à l’Associated Press après la remise des prix que, bien que décalé et excentrique, le Palm Dog avait également un argument sérieux à faire valoir.

« Il s’agit du statut animal et d’autres belles parties que les chiens ont désormais dans les films et de la façon dont les scénaristes et les réalisateurs s’intéressent à la place des animaux dans notre société », a-t-elle déclaré.

Laetitia Dosch et Kodi (Photo de Vianney Le Caer/Invision/AP)

Pendant ce temps, la superstar taïwanaise et acteur de « Black Dog » Eddie Peng s’est présenté pour soutenir Xin, non seulement en tant que co-star mais aussi en tant que propriétaire et oracle, prononçant un discours qu’il a plaisanté en parlant du chien. Dans le film réalisé par Hu Guan, Peng incarne un homme à qui l’on a ordonné de retirer les chiens errants de sa ville natale avant la jeux olympiques. Il a adopté sa co-star canine après s’être lié avec elle sur le tournage.

« Peut-être qu’à l’avenir je n’aurai plus besoin de travailler », a déclaré Peng à l’Associated Press, commentant la nouvelle popularité de Xin. « Je serai juste l’agent avec mon chien. »

Eddie Peng et Xin (Photo par Andreea Alexandru/Invision/AP)

Trois prix ont également été décernés pour les meilleurs « moments de chien ». Ceux-ci sont allés à Chippy de La « Mégalopole » de Francis Ford Coppola Dave dans « L’oiseau » d’Andrea Arnold et un ensemble de chiens surréalistes dans Yorgos Lanthimos’ « Des sortes de gentillesse. »

On vous pardonnera peut-être de penser que le festival peut se terminer avec la remise du Palm Dog, mais il reste en fait de véritables récompenses cinématographiques à venir. La Palme d’Or et d’autres récompenses seront remises samedi.

