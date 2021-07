Palm Beach est à court de manoirs à vendre

Les prix dans la communauté ultra-riche de Palm Beach en Floride ont atteint un niveau record au deuxième trimestre, alors que les courtiers se débattaient avec un nombre record de manoirs à vendre.

Le prix moyen d’une maison unifamiliale à Palm Beach a atteint 11,7 millions de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 38 % par rapport à il y a un an et marquant un nouveau sommet, selon Douglas Elliman et Miller Samuel. Les courtiers disent que le flux de riches hedge funds, de chefs de capital-investissement et d’autres dirigeants de la finance venant de New York et d’autres capitales financières a créé un changement radical dans la demande et les prix pour un marché déjà connu pour sa richesse démesurée.

« Il s’agit d’une réinitialisation complète du marché », a déclaré Jonathan Miller, PDG de Miller Samuel, la société d’évaluation. « Nous assistons maintenant à des transactions de 50 millions de dollars sur une base presque hebdomadaire. C’est un grand changement. Et cela semble être durable. »

Les prix à Palm Beach sont maintenant presque comparables à ceux de Manhattan, le prix au pied carré à Palm Beach dépassant 1 500 $ au deuxième trimestre, près des 1 545 $ de Manhattan, selon Miller.

Même avec des prix record, les acheteurs paient. Le nombre de ventes de maisons unifamiliales au deuxième trimestre a bondi de 90% par rapport à l’année dernière – alors que les achats à Palm Beach et en Floride reprenaient déjà en raison de la migration de Covid.

Le résultat est ce que les courtiers appellent une pénurie de manoirs, car la demande dépasse l’offre. Il y a maintenant environ un mois d’offre de maisons à vendre à Palm Beach, un niveau record, selon le Miller Samuel. À la fin du deuxième trimestre, il n’y avait que 25 maisons à vendre – et le nombre réel pourrait être plus petit en raison de maisons déjà sous contrat ou en passe de le faire.

Les courtiers disent qu’ils font maintenant du porte-à-porte dans l’espoir de trouver des acheteurs prêts à vendre.

Christopher Leavitt, l’un des meilleurs courtiers de Palm Beach avec Douglas Elliman, a déclaré qu’il avait dû faire preuve de créativité en convainquant les propriétaires de biens immobiliers de vendre, en aidant ces propriétaires à trouver une maison plus petite à acheter, puis en déplaçant le propriétaire de la plus petite maison dans une autre maison.

« Il s’agit de repositionner les gens », a-t-il déclaré. « Il ne s’agit plus seulement d’inscriptions MLS et de vente d’une maison. »

Le secteur financier – et son déplacement depuis New York – est le principal moteur du boom de Palm Beach, a déclaré Leavitt. Alors que de nombreux milliardaires de fonds spéculatifs et chefs de capital-investissement ont déménagé à Palm Beach pendant la pandémie, le développement de tours de bureaux et d’équipements à grande échelle dans la ville voisine de West Palm Beach signifie que beaucoup restent et déplacent davantage d’opérations à proximité.

« C’est la partie émergée de l’iceberg », a-t-il déclaré.

Scott Shleifer, associé chez Tiger Global Management, a acheté un manoir de 122,7 millions de dollars à Palm Beach en février, marquant le prix le plus élevé jamais payé pour une propriété à Palm Beach. Le milliardaire de hedge funds David Tepper a racheté un manoir de Palm Beach le même mois pour 68 millions de dollars. Le hedge fund Igor Tulchinsky a acheté une propriété de 39,5 millions de dollars à North Palm Beach.

UNE île privée sur Palm Beach vient de vendre à un développeur de spécifications pour 85 millions de dollars. Le développeur, Todd Michael Glaser, a déclaré que lui et ses partenaires de développement prévoyaient de rénover la propriété et de la remettre rapidement en vente à un prix plus élevé, la qualifiant d' »opportunité unique ».