Palin exhorte Begich à abandonner l’offre de House ; Begich décline

WASILLA, Alaska (AP) – La candidate de l’Alaska US House, Sarah Palin, a appelé son compatriote républicain Nick Begich à abandonner la course lundi, tenant une conférence de presse au même endroit où, un week-end férié il y a plus de dix ans, elle a annoncé son intention de démissionner en tant que gouverneur de l’Alaska.

“Il n’arrête pas de me traiter de lâcheuse”, a-t-elle déclaré aux journalistes, ajoutant plus tard : “Et maintenant il me veut, celle qui est clairement la seule vraie conservatrice de cette course qui peut gagner, il veut que je démissionne ! Voilà la vraie blague. Désolé, Nick. Je ne recule jamais, je recharge.

Lundi était la date limite pour que les candidats se retirent des élections générales de novembre. Begich, qui a critiqué Palin pendant la campagne, cherchant à la présenter comme une lâcheuse et remettant en question ses motivations à se présenter, a déclaré lundi que sa campagne était “confiante que nous sommes sur une trajectoire positive pour gagner en novembre”.

“Le vote par classement a montré que Palin n’a tout simplement pas assez de soutien de la part des Alaskiens pour remporter une élection et sa performance dans la spéciale était embarrassante en tant qu’ancienne gouverneure et candidate à la vice-présidence”, a-t-il déclaré lundi dans un communiqué.

Palin, le candidat républicain à la vice-présidence de 2008, et Begich ont perdu une élection spéciale de choix classé le 16 août pour servir le reste du mandat de feu le représentant républicain Don Young à la démocrate Mary Peltola. Les résultats ont été compilés mercredi et certifiés vendredi. Peltola a mené les votes de premier choix avant les tours de tabulation, suivi de Palin puis de Begich. Begich était le candidat éliminé en premier.

Parmi les électeurs de Begich qui ont classé un deuxième candidat, 36% ont choisi Peltola et environ 64% ont choisi Palin.

Un porte-parole de la campagne de Peltola, Josh Wilson, a déclaré que Peltola prêterait serment le 13 septembre.

Peltola, Palin et Begich sont également passés de la primaire d’août aux élections générales de novembre, le vainqueur de ce concours devant servir un mandat de deux ans. Ils seront rejoints par le libertaire Chris Bye, après le retrait de la quatrième place de la primaire, la républicaine Tara Sweeney.

En 2020, les électeurs ont approuvé des modifications du processus électoral de l’Alaska, supprimant les primaires des partis au profit de primaires ouvertes dans lesquelles les quatre premiers votants, quelle que soit leur affiliation à un parti, se qualifient pour les élections générales et instituant un vote préférentiel pour les élections générales. L’élection spéciale de la Chambre était la première élection par vote classé dans le cadre du système.

La conférence de presse de Palin dans sa maison au bord du lac à Wasilla lundi a été interrompue à certains moments par le bruit des hydravions qui passaient.

Elle a de nouveau défendu sa décision de démissionner de son poste de gouverneur en juillet 2009, décision qu’elle a annoncée le 3 juillet de la même année. Elle a déclaré lundi qu’être gouverneur était un travail qu’elle voulait avoir mais que démissionner était la “bonne chose”. Elle a cité en partie des plaintes d’éthique qui, selon elle, étaient frivoles et étaient devenues des distractions.

Begich a remis en question la semaine dernière la capacité de Palin à remporter une élection et l’a exhorté à abandonner, un appel qu’elle a réitéré lundi.

Palin a dit que cela n’aurait “aucun sens” pour elle d’abandonner. Si Begich ne se retire pas, “alors vous pourrez nous voir non seulement parler, mais marcher sur la marche que nous n’avons pas encore commencé à combattre”, a-t-elle déclaré.

Bohrer a rapporté de Juneau, Alaska.

Becky Bohrer et Mark Thiessen, Associated Press