Palin et Murkowski soulignent les 2 élections de l’Alaska mardi

JUNEAU, Alaska (AP) – Les électeurs de l’Alaska obtiennent leur première chance d’utiliser le vote classé lors d’une course à l’échelle de l’État mardi lors d’une élection spéciale à la Chambre des États-Unis au cours de laquelle Sarah Palin demande un retour à ses fonctions électives.

En outre, la sénatrice républicaine américaine Lisa Murkowski affronte 18 candidats dans une primaire au cours de laquelle les quatre premiers électeurs se qualifieront pour les élections générales de novembre.

L’élection spéciale et les primaires régulières pour le Sénat américain, la Chambre des États-Unis, le gouverneur et le lieutenant-gouverneur et les sièges législatifs des États se trouvent sur les côtés opposés d’un scrutin recto-verso. Cela pourrait prendre jusqu’au 31 août pour connaître le gagnant de l’élection spéciale.

Les trois candidats en lice dans cette course sont les républicains Palin et Nick Begich et la démocrate Mary Peltola. Le gagnant servira le reste du mandat du défunt représentant Don Young. Young, un républicain, a occupé le seul siège de la Chambre de l’État pendant 49 ans. Il est décédé en mars.

Palin, candidate à la vice-présidence de 2008 et ancienne gouverneure de l’Alaska, a renouvelé ses appels « forage, bébé, forage » pour une augmentation de la production de pétrole et a déclaré qu’elle utiliserait ses relations au profit de l’Alaska. Elle a déclaré que le nouveau système électoral approuvé par les électeurs crée de la confusion et devrait être modifié.

Dans une récente interview avec Steve Bannon, Palin l’a décrit comme le “système de vote dernier cri et bizarre que nous avons où il s’agit de bulletins de vote par correspondance uniquement” et de vote classé. L’élection spéciale est une élection traditionnelle avec vote en personne, et les électeurs ont pu demander des bulletins de vote par correspondance.

Begich, un homme d’affaires issu d’une famille d’éminents démocrates, s’est prononcé durement contre Palin, cherchant à la présenter comme une personne en quête de gloire et une lâcheuse ; Palin a démissionné pendant son mandat de gouverneur en 2009. Dans une publicité de Begich, une femme dit : « Je vote pour smart, pas pour Sarah.

Palin “n’a pas de solides antécédents de plaidoyer efficace pour l’État et cela ne fonctionnera pas pour nous”, a déclaré Begich dans une interview.

Palin, quant à lui, a remis en question les références républicaines de Begich.

Peltola, un ancien législateur, a récemment travaillé au sein d’une commission dont l’objectif est de reconstituer les ressources en saumon de la rivière Kuskokwim. Elle s’est présentée comme une “alaskienne ordinaire” et une bâtisseuse de consensus. En cas de succès, elle serait la première femme autochtone de l’Alaska élue à la Chambre.

“Votez, votez, votez et votez pour moi deux fois, littéralement”, a déclaré Peltola à ses partisans à Juneau quelques jours avant les élections en les exhortant à se présenter et à dire à leurs amis de voter.

Tous les trois ont déclaré qu’ils prévoyaient de poursuivre un mandat complet de deux ans à la Chambre, quel que soit le résultat de l’élection spéciale. Avec la républicaine Tara Sweeney, qui était secrétaire adjointe aux Affaires indiennes au ministère de l’Intérieur américain sous l’administration Trump, ils étaient les candidats les plus en vue dans un groupe de 22 personnes à la primaire de la Chambre des États-Unis.

Sweeney a également déposé quelques jours avant l’élection spéciale en tant que candidat écrit pour cette course. La campagne de Palin vendredi a envoyé un e-mail indiquant à tort qu’il n’y avait aucun candidat officiel écrit dans la course.

Le processus électoral de l’Alaska, approuvé par les électeurs en 2020 et utilisé pour la première fois cette année, associe des primaires ouvertes, dans lesquelles tous les candidats d’une course sont sur le bulletin de vote ensemble, avec des élections générales à vote préférentiel. Les quatre candidats avec le plus de voix dans chaque course primaire se qualifient pour les élections générales de novembre.

Bob Cruise a laissé une collecte de fonds Peltola à Juneau vendredi avec une pancarte. Il a dit que ses trois petites-filles sont d’origine autochtone. « C’est important pour moi qu’ils voient une femme autochtone se rendre à Washington, DC, en tant que représentante de l’Alaska. Cela signifierait le monde pour moi, en particulier celui qui a les capacités de leadership et toutes les merveilleuses qualités que Mary possède », a-t-il déclaré.

Murkowski, une modérée qui siège au Sénat depuis près de 20 ans et qui a parfois été en désaccord avec son parti, fait face à 18 challengers, dont sa compatriote républicaine Kelly Tshibaka, qui est soutenue par l’ancien président Donald Trump.

Trump s’est déchaîné contre Murkowski, qui a voté pour le condamner lors de son deuxième procès en destitution après l’insurrection du 6 janvier 2021. Trump a été acquitté.

Le démocrate le plus visible de la course est Pat Chesbro, éduqué à la retraite, qui est arrivé tard et a eu du mal à gagner du terrain en matière de collecte de fonds. Les autres candidats dans le domaine ont eu des profils inférieurs.

Les candidats au poste de gouverneur et de lieutenant-gouverneur se présentent en équipes à la primaire. Le gouverneur républicain Mike Dunleavy cherche à être réélu. Il court avec Nancy Dahlstrom, qui a démissionné de son poste de chef du département correctionnel de l’État pour rejoindre le ticket. L’ancien gouverneur Bill Walker, un indépendant, se présente avec Heidi Drygas, qui était son commissaire au travail. Le démocrate Les Gara, un ancien législateur, se présente avec Jessica Cook, une enseignante.

D’autres billets incluent le représentant de l’État républicain Christopher Kurka, courant à droite de Dunleavy, avec Paul Hueper, et Charlie Pierce, un maire républicain d’arrondissement, courant avec Edie Grunwald.

Cinquante-neuf des 60 sièges de l’Assemblée législative sont à pourvoir, mais une seule course primaire compte plus de quatre candidats.

Beth Kerttula, une ancienne législatrice démocrate de l’État, a déclaré qu’elle soutenait Peltola, Walker et Murkowski. Kerttula, qui était à l’Assemblée législative avec Peltola et Murkowski, a déclaré pour de nombreux Alaskiens que “ce qui compte vraiment, c’est la personne” par rapport au parti.

“Je veux dire, nous avons tous soutenu Ted Stevens aussi”, a-t-elle déclaré, faisant référence au défunt sénateur républicain américain de longue date. L’histoire des élections en Alaska comprend des périodes où il y avait des primaires ouvertes.

Becky Bohrer, L’Associated Press