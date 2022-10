Palihapitiya accuse la Fed d’avoir un marché “perverti” qui lui a profité

L’investisseur milliardaire et soi-disant SPAC King Chamath Palihapitiya a déclaré que les taux d’intérêt nuls que la Réserve fédérale a autorisés à persister pendant des années ont créé les conditions de marché “perverties” dont il a bénéficié au plus fort de la pandémie de Covid.

Parler avec Axios lors d’un un événement Mercredi, Palihapitiya a expliqué ce qui, selon lui, a contribué à la montée et à l’effondrement rapides du marché des SPAC, le raccourci pour les sociétés d’acquisition à vocation spéciale, qui a créé un moyen pour les jeunes entreprises d’entrer en bourse sans certains des obstacles habituels aux introductions en bourse. Les SPAC, qui ont gagné en popularité au cours des deux premières années de la pandémie, ont connu une réinitialisation au milieu des vents contraires économiques et réglementaires. Pourtant, il y a plus de 450 transactions sur le marché pour un objectif de fusion avant les échéances de 2023, selon SPAC Research.

L’ancien Facebook exécutif et PDG de Social Capital a aidé plusieurs entreprises à entrer en bourse via des SPAC, notamment Vierge Galactique , dont il a ensuite vendu sa participation personnelle avant de quitter le conseil d’administration. Plus tôt ce mois-ci, il a fermé deux SPAC après avoir échoué à trouver des cibles de fusion à temps.

“Nous apprenons ce qui n’a pas marché, c’est-à-dire que nous avons eu plus d’une décennie de taux d’intérêt nuls”, a déclaré Palihapitiya à propos du marché. “C’est ce qui n’allait pas fondamentalement. Cela a perverti le marché. Cela a déformé la réalité. Cela a permis aux manies et aux bulles d’actifs de se développer dans chaque partie de l’économie.”

Des taux d’intérêt bas signifient des rendements inférieurs sur les comptes d’épargne, ce qui peut encourager davantage de dépenses dans l’économie, ce qui peut être une aubaine pour les actifs à forte croissance.

Palihapitiya a déclaré que “l’argent gratuit” donné par la banque centrale a entraîné une “mauvaise répartition du risque”, ce qui a conduit de nombreuses personnes à mal évaluer le risque de leurs investissements.

Pourtant, Palihapitiya a repoussé l’idée que les SPAC ont été plus durement touchés que d’autres actifs, y compris les actions technologiques.

“Lorsque vous fournissez de l’argent gratuit dans un système, les manies se développent et ces manies sont généralisées”, a-t-il déclaré. “Et maintenant que nous avons retiré de l’argent du système, ces manies prendront fin et vous trouverez le prix d’équilibre du marché pour de nombreux titres. Et je pense que c’est un processus sain. Mais je pense qu’il est injuste de simplement regardez une classe d’actifs.”

Maintenant que les taux d’intérêt augmentent à nouveau, Palihapitiya a déclaré: “La chose la plus importante que j’ai apprise est à quel point mon succès précoce n’était probablement pas attribuable à moi-même. Donc, de la même manière que je blâme en quelque sorte Jay Powell pour les taux d’intérêt nuls, je pense que j’ai massivement bénéficié de Powell, de Bernanke et de Janet Yellen auparavant”, a-t-il déclaré, faisant référence aux anciens présidents de la Fed.

“Nous avons en fait eu un énorme vent arrière parce que nous avions un environnement de taux d’intérêt nuls qui nous a permis de lever des sommes incroyables auprès d’investisseurs qui, franchement, n’avaient que très peu d’autres alternatives parce que les taux d’intérêt étaient nuls”, a-t-il déclaré. “Et ce que cela nous a permis de faire, c’est de nous entasser dans les entreprises. Beaucoup de ces entreprises avaient des valorisations incroyables. Finalement, ces entreprises non rentables sont devenues publiques et ce n’est que maintenant que nous commençons à trier ce qui est bon et ce qui n’est pas si bon.”

— Yun Li de CNBC a contribué à ce rapport.

Abonnez-vous à CNBC sur YouTube.

REGARDER: Chamath Palihapitiya dénoue deux SPAC, cite des valorisations élevées et la volatilité du marché