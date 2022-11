Palestiniens : les forces israéliennes tuent une jeune femme lors d’un raid

TEL AVIV, Israël (AP) – Les forces israéliennes ont abattu une Palestinienne de 19 ans lors d’un raid en Cisjordanie occupée, a annoncé lundi le ministère palestinien de la Santé.

L’armée israélienne a déclaré que des soldats avaient ouvert le feu sur un véhicule qui accélérait vers eux après avoir signalé qu’il devait s’arrêter, ajoutant que l’incident était en cours d’examen.

Le ministère palestinien de la Santé a identifié la femme comme étant Sanaa al-Tal, 19 ans. L’incident s’est produit dans la ville de Beitunia, où l’armée a déclaré que les troupes étaient en train d’arrêter.

Les Palestiniens et les groupes de défense des droits accusent les soldats israéliens d’utiliser une force excessive contre les Palestiniens, sans en être tenus responsables. L’armée dit qu’elle fait face à des scénarios complexes et potentiellement mortels.

Dans un autre incident, la police israélienne a déclaré qu’un soldat avait tiré sur un Israélien qu’il soupçonnait d’être sur le point de commettre une attaque, dans la ville de Raanana, au nord de Tel-Aviv. Les médias israéliens ont déclaré que l’homme avait été déclaré mort par la suite.

Les tensions israélo-palestiniennes sont vives depuis des mois, l’armée israélienne effectuant des raids nocturnes en Cisjordanie depuis le printemps, lorsqu’une série d’attaques contre des Israéliens a tué 19 personnes.

Plus de 130 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, faisant de 2022 la plus meurtrière depuis 2006. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Les raids militaires ont provoqué une série d’attaques par balles palestiniennes, tuant au moins quatre autres Israéliens ces dernières semaines.

Israël affirme que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques. Les Palestiniens disent que les raids visent à cimenter l’occupation illimitée par Israël depuis 55 ans des terres qu’ils veulent pour l’État qu’ils espèrent.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est. Les Palestiniens recherchent les trois territoires pour leur futur État indépendant.

The Associated Press