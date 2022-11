Palestiniens : les forces israéliennes tuent une jeune femme lors d’un raid

Les Palestiniens et les groupes de défense des droits accusent les soldats israéliens d’utiliser une force excessive contre les Palestiniens, sans en être tenus responsables. L’armée dit qu’elle fait face à des scénarios complexes et potentiellement mortels.

Plus de 130 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, faisant de 2022 la plus meurtrière depuis 2006. L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.