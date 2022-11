Palestiniens : les forces israéliennes tuent un homme en Cisjordanie

JERUSALEM (AP) – Le ministère palestinien de la Santé a déclaré lundi que les forces israéliennes avaient tiré et tué un jeune homme près de la ville occupée de Jénine en Cisjordanie.

Le ministère a déclaré dans un communiqué que l’homme était décédé d’une blessure par balle à l’abdomen. Les médias palestiniens ont identifié l’homme comme Mahmoud al-Saadi, 18 ans.

La violence était la dernière d’une vague de combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est qui a tué plus de 130 Palestiniens cette année, faisant de 2022 la plus meurtrière depuis que l’ONU a commencé à suivre les décès en 2005.

L’armée israélienne n’a fait aucun commentaire sur l’incident. Il a déclaré que ses troupes n’opéraient pas dans la région de Jénine.

L’armée a déclaré avoir effectué lundi des raids d’arrestation dans toute la Cisjordanie occupée. Il a déclaré que ses soldats avaient appréhendé trois suspects. Lors d’une arrestation au sud de Naplouse, il a déclaré que ses troupes avaient essuyé des tirs et riposté.

Israël affirme que ses raids d’arrestation presque nocturnes en Cisjordanie – qui ont commencé après que les attaques palestiniennes ont tué 19 Israéliens au printemps dernier – sont nécessaires pour démanteler les réseaux militants à un moment où les forces de sécurité palestiniennes ne peuvent pas ou ne veulent pas le faire.

Les Palestiniens disent que les raids sapent leurs forces de sécurité et visent à cimenter l’occupation illimitée de 55 ans par Israël des terres qu’ils veulent pour l’État qu’ils espèrent. Des centaines de Palestiniens ont été arrêtés lors de ces raids, dont beaucoup ont été placés en prétendue détention administrative, ce qui permet à Israël de les détenir sans procès ni inculpation.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et a depuis maintenu une occupation militaire sur le territoire et y a installé plus de 500 000 personnes. Les Palestiniens recherchent le territoire, ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est, pour leur État indépendant espéré.

The Associated Press