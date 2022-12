Palestiniens : l’armée israélienne tue une adolescente lors d’un raid en Cisjordanie

RAMALLAH, Cisjordanie (AP) – Un hôpital palestinien a annoncé que les forces israéliennes avaient tué une adolescente lors d’une opération de l’armée en Cisjordanie occupée tôt lundi.

L’hôpital gouvernemental Khalil Suleiman de la ville de Jénine, dans le nord du pays, a déclaré que Jana Zakaran, 16 ans, avait été touchée d’une balle dans la tête et déclarée morte.

L’agence de presse officielle palestinienne a rapporté que Zakaran se trouvait sur le toit de sa maison et qu’elle a été retrouvée morte après le retrait des troupes israéliennes de Jénine.

L’armée israélienne a déclaré qu’elle était au courant de la mort de l’adolescent et qu’une enquête était en cours.

Il a ajouté que les troupes sont entrées dans la ville et ont arrêté trois Palestiniens recherchés, soupçonnés d’attaques contre des Israéliens. Des affrontements et de violents échanges de tirs ont éclaté entre soldats et suspects, a-t-il ajouté.

Environ 150 Palestiniens ont été tués dans les combats israélo-palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est cette année, ce qui en fait l’année la plus meurtrière depuis 2006.

L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions de l’armée israélienne et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Israël a mené des raids d’arrestation quotidiens dans toute la Cisjordanie, dans une opération déclenchée par une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens au printemps qui ont tué 19 personnes.

L’armée affirme que les raids sont destinés à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques, mais les Palestiniens disent qu’ils enracinent l’occupation illimitée d’Israël, qui en est maintenant à sa 56e année.

Au moins 31 personnes sont mortes dans des attaques arabes en Israël et en Cisjordanie occupée cette année, selon les chiffres israéliens.

The Associated Press