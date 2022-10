Palestiniens : l’armée israélienne tue 2 personnes lors d’un raid en Cisjordanie

L’armée a allégué que les hommes avaient tenté d’enfoncer leur voiture dans des soldats, une affirmation qui n’a pas pu être vérifiée de manière indépendante. Les Palestiniens et les groupes de défense des droits accusent souvent les troupes israéliennes d’utiliser une force excessive contre les Palestiniens, qui vivent sous une occupation militaire de 55 ans sans fin en vue. Israël dit qu’il suit des règles d’engagement strictes et ouvre le feu dans des situations mettant sa vie en danger.

TEL AVIV, Israël – L’armée israélienne a tiré et tué deux Palestiniens lors d’un raid en Cisjordanie occupée tôt lundi, ont déclaré des responsables palestiniens.

L’Autorité palestinienne des affaires civiles, qui coordonne les questions civiles avec Israël, a déclaré que l’armée avait tiré et tué les deux hommes. Leurs identités n’étaient pas connues dans l’immédiat.

Israël mène des raids d’arrestation nocturnes en Cisjordanie depuis le printemps, lorsqu’une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens a tué 19 personnes. Israël affirme que ses opérations visent à démanteler les infrastructures militantes et à prévenir de futures attaques. Les Palestiniens voient les incursions nocturnes dans leurs villes, villages et villes comme un moyen pour Israël d’approfondir son occupation des terres qu’ils veulent pour leur État tant espéré.

Les raids israéliens ont tué une centaine de Palestiniens, faisant de cette année la plus meurtrière depuis 2016. Selon Israël, la plupart des personnes tuées étaient des militants, mais des jeunes locaux protestant contre les incursions ainsi que des civils ont également été tués dans les violences. Des centaines de personnes ont été arrêtées, dont beaucoup placées en détention dite administrative, ce qui permet à Israël de les détenir sans procès ni inculpation.

Les raids ont exacerbé les tensions en Cisjordanie, avec une recrudescence des tirs palestiniens contre des Israéliens. Ils ont également attiré l’attention sur la désillusion croissante des jeunes Palestiniens face à la coordination sécuritaire étroite entre Israël et l’Autorité palestinienne soutenue par la communauté internationale, qui travaillent ensemble pour appréhender les militants.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967 et 500 000 colons juifs vivent maintenant dans quelque 130 colonies et autres avant-postes parmi près de 3 Palestiniens. Les Palestiniens veulent ce territoire, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza, pour leur futur État.