Palestiniens : l’armée israélienne tue 2 personnes en Cisjordanie lors d’un raid

JÉRUSALEM – L’armée israélienne a tiré et tué deux Palestiniens vendredi lors d’un raid dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée, a rapporté le ministère palestinien de la Santé, la dernière effusion de sang dans la série de combats la plus meurtrière dans la région en sept ans.

Israël affirme que ses opérations visent à démanteler les infrastructures militantes et à prévenir de futures attaques, et qu’il a été contraint d’agir en raison de l’inefficacité des forces de sécurité palestiniennes. Les Palestiniens voient les incursions nocturnes dans leurs villes, villages et villes comme une façon pour Israël d’approfondir son occupation des terres qu’ils veulent pour leur État tant espéré et de saper les forces de sécurité.