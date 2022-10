Palestiniens : l’armée israélienne tue 2 personnes en Cisjordanie lors d’un raid

JERUSALEM (AP) – L’armée israélienne a tiré et tué deux Palestiniens vendredi lors d’un raid dans le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie occupée, a rapporté le ministère palestinien de la Santé, la dernière effusion de sang dans la série de combats la plus meurtrière dans la région en sept ans .

De violents affrontements entre les forces de sécurité israéliennes et des militants palestiniens ont éclaté dans le camp du nord de la Cisjordanie, un foyer fréquent d’affrontements, ont déclaré des responsables palestiniens.

L’agence de presse officielle palestinienne, Wafa, a rapporté que des dizaines de véhicules blindés sont entrés dans le camp et que les Palestiniens ont violemment protesté devant l’hôpital gouvernemental.

L’armée israélienne a confirmé qu’elle opérait dans le camp de réfugiés de Jénine, sans donner de détails dans l’immédiat. Deux Palestiniens ont été tués par balles réelles, a rapporté le ministère palestinien de la Santé, sans donner leur identité.

Israël mène des raids d’arrestation nocturnes en Cisjordanie depuis le printemps, lorsqu’une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens a tué 19 personnes.

Israël affirme que ses opérations visent à démanteler les infrastructures militantes et à prévenir de futures attaques, et qu’il a été contraint d’agir en raison de l’inefficacité des forces de sécurité palestiniennes. Les Palestiniens voient les incursions nocturnes dans leurs villes, villages et villes comme une façon pour Israël d’approfondir son occupation des terres qu’ils veulent pour leur État tant espéré et de saper les forces de sécurité.

Les raids israéliens ont tué plus de 120 Palestiniens, faisant de cette année la plus meurtrière depuis 2015. Selon Israël, la plupart des personnes tuées étaient des militants, mais des jeunes locaux protestant contre les incursions ainsi que des civils ont également été tués dans les violences. Des centaines de personnes ont été arrêtées, dont beaucoup placées en détention dite administrative, ce qui permet à Israël de les détenir sans procès ni inculpation.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967, ainsi que Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour l’État indépendant qu’ils espèrent.

The Associated Press