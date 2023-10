Palestiniens et Israéliens se préparent au pire suite à une attaque terrestre à Gaza

Commentez cette histoire Commentaire

SDEROT, Israël — Alors que l’armée israélienne se prépare à une invasion terrestre attendue de Gaza, les civils des deux côtés se préparent au pire. En Israël, on a demandé aux gens de stocker suffisamment de provisions dans leurs abris anti-bombes pour durer trois jours – ce qui a provoqué une ruée vers les produits de première nécessité dans les supermarchés. Mais à Gaza, les familles disent qu’elles subissent déjà des frappes aériennes si intenses qu’elles ne peuvent pas quitter leur domicile pour aller chercher de la nourriture, de l’eau ou des médicaments – même si elles pouvaient être retrouvées.

Israël a ordonné un « siège complet » de Gaza. Voici à quoi cela ressemble.

« Nous savons que les choses vont devenir beaucoup plus difficiles », a déclaré Lubna Hamad, une mère de quatre enfants originaire d’un petit quartier près de Khan Yunis, dans le sud de Gaza. Mais elle a déclaré qu’elle n’avait rien pu faire pour rendre ses enfants plus sûrs ou plus confortables.

« En train de préparer? Nous n’avons pas ce privilège », a-t-elle déclaré. « Même si nous osions sortir de chez nous, les magasins ne sont pas ouverts. »

La guerre qui se déroule entre Israël et le Hamas ne ressemble déjà à aucune des précédentes vagues de conflits qui ont éclaté dans la région au cours des dernières décennies. Et les deux parties ont prévenu que d’autres événements pourraient survenir. La dernière opération terrestre israélienne à Gaza, en 2014, a fait plus de 2 000 morts parmi les civils et plus de 17 000 blessés et a déplacé des centaines de milliers de personnes.

Hamad a suivi l’actualité de près et a donc une idée de l’ampleur de l’opération militaire à venir, mais elle n’a pas encore trouvé comment en parler à ses enfants.

« Quand ils étaient plus jeunes, c’était plus facile, je pouvais juste dire que les bruits étaient des feux d’artifice », a-t-elle déclaré, mais maintenant ses deux aînés sont adolescents. « Honnêtement, je ne sais pas quoi dire. »

À quelques kilomètres de là, de l’autre côté de la frontière, les habitants du sud d’Israël ont inondé les épiceries pour obtenir de l’eau, du papier toilette et des produits secs. Cette ruée a contraint certaines chaînes de supermarchés à restreindre les quantités qu’une seule personne était autorisée à acheter.

À Netivot, les acheteurs faisaient la queue pour acheter des batteries rechargeables, des radios portables et des cigarettes.

« Au fil des années, nous avons mené de nombreuses opérations, mais celle-ci est différente », a déclaré Niza Aflao, la directrice du supermarché. Aflao a déclaré que des centaines de familles ont quitté la ville pour des régions du pays plus éloignées de Gaza et que celles qui sont restées restent en grande partie chez elles.

Dans la ville voisine de Sderot, Nourit Edary était en train de décharger des fournitures devant son appartement lorsque des sirènes ont retenti, l’envoyant se cacher dans une cage d’escalier.

« Les enfants! Allez chercher les enfants ! cria-t-elle en tremblant. Avant samedi, dit-elle, les attaques à la roquette ne la dérangeaient pas, mais maintenant elle se sent constamment nerveuse. Elle a refusé de quitter son domicile pendant plus de trois jours après que des hommes armés du Hamas ont envahi le poste de police de sa ville lors des attaques sans précédent de samedi contre Israël.

« Je suis inquiète maintenant et je m’inquiète pour l’avenir », a-t-elle déclaré, expliquant que nombre de ses proches ont été appelés au combat. Elle a déclaré avoir vu des milliers de soldats affluer dans le sud d’Israël à la télévision et dans les rues devant chez elle.

Beaucoup de ces troupes campent désormais dans les champs et les vergers le long de la frontière avec Gaza. Des centaines de véhicules blindés de transport de troupes, d’unités d’artillerie et de chars sont regroupés le long des autoroutes et à côté des villes récemment reprises.

Des vagues de tirs de roquettes continuent également de viser Israël. Le Hamas a averti tous les habitants de la ville d’Ashkelon d’évacuer mardi soir avant de tirer des barrages de roquettes qui ont déclenché des sirènes pendant plus de trois heures. Le système de défense antimissile israélien a intercepté la plupart des munitions, mais certains bâtiments et voitures ont été endommagés.

À Gaza, les frappes aériennes israéliennes ont touché des milliers de cibles depuis samedi, détruisant des maisons, des bureaux et des infrastructures, obligeant plus de 200 000 personnes à fuir leur foyer.

La grande majorité des habitants de Gaza ne disposent pas de sous-sol ni d’abris anti-aérien comme c’est le cas dans les maisons israéliennes juste de l’autre côté de la frontière. Certaines familles se sont rassemblées dans des abris communautaires situés dans les écoles des Nations Unies, mais la plupart ne disposent pas d’un endroit sûr où attendre la fin des attaques.

« Lorsque les gens reçoivent un avertissement d’évacuer, s’ils reçoivent un avertissement, tout ce qu’ils peuvent faire est de trouver une autre zone où s’installer », a déclaré Hisham Mhanna, qui travaille avec la Croix-Rouge à Gaza et vit dans le quartier ouest de Tal al. -Hawa. Mhanna a récemment dû récupérer sa famille et déménager dans une zone plus sûre, et alors qu’ils traversaient les rues de la ville, a-t-il déclaré, il a vu de nombreuses familles errer, hébétées, à la recherche d’un endroit où rester.

« De nombreuses personnes ont déjà déménagé deux fois ou plus », a-t-il déclaré, ne pouvant souvent emporter que ce qu’elles pouvaient transporter. Parce que les gens ne peuvent pas s’abriter chez eux, ils ont emballé de petits sacs contenant leurs biens les plus importants : photos de famille, documents clés, médicaments.

Aujourd’hui, avec les frontières de Gaza en grande partie fermées, l’électricité et l’eau coupées et de nombreuses personnes déplacées, les groupes humanitaires avertissent que le conflit va exacerber les conditions humanitaires déjà désastreuses dans la région. De nombreux magasins et boulangeries restés ouverts à Gaza signalent déjà des pénuries de produits de base comme la farine et les œufs.

La prochaine phase du conflit « devrait en effet être longue », a déclaré Aviran Farin, porte-parole du gouvernement régional israélien dans le sud du pays. Mais Farin a prévenu que tous les Israéliens seraient pris en charge, en particulier les résidents âgés et ceux ayant des besoins particuliers.

« Il y a quelques pénuries dans les magasins », mais il a expliqué que cela était dû uniquement aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la situation sécuritaire. « Il n’y a actuellement aucune pénurie de nourriture et d’eau en Israël », a-t-il déclaré.

À l’extérieur du kibboutz Alumim, à quelques kilomètres seulement de la frontière avec Gaza, un groupe de soldats stationnés dans la zone se reposaient à l’ombre. La plupart des opérations de nettoyage étant terminées, ils se regroupaient, attendant leurs prochains ordres.

Membres d’une unité d’élite, ils avaient tous l’expérience de petites opérations dans les zones densément peuplées de Gaza. Mais aucun n’avait participé à une invasion terrestre à grande échelle sur le territoire, et ils reconnaissaient qu’une telle incursion entraînerait probablement de nombreuses pertes civiles.

« Croyez-moi, personne ne veut ça », a déclaré l’un des hommes. « Mais que devons-nous faire ? » » a-t-il demandé rhétoriquement. Le Hamas « a kidnappé notre peuple, y compris des enfants ! » a-t-il déclaré, s’exprimant à la condition qu’il soit identifié uniquement par son grade de sergent car il n’était pas autorisé à parler aux journalistes.